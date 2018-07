Zien: zo ziet de vriendin van Jan Kooijman eruit

De meeste mensen kennen Jan Kooijman van zijn carrière als acteur en presentator, maar we kennen de hunk natuurlijk ook als jurylid van ‘So you think you can dance’. En da’s niet zomaar ergens vandaan gekomen; Jan had al een carrière als danser en daar kent-ie dan ook zijn vriendin van.

Voordat Jan Kooijman in de huid kroop van Danny de Jong in ‘Goede tijden slechte tijden’, zat hij van 2000 tot 2009 bij het Scapino Ballet. Daar liep hij zijn grote liefde Henna Lee tegen het lijf, met wie hij inmiddels al zo’n achttien jaar samen is.

Gezin

Samen met Henna heeft Jan twee dochters. De eerste, genaamd Logan, werd in 2011 geboren; Ava werd drie jaar later ter wereld gebracht.

Bron: Libelle.nl | Beeld: ANP