Jan Kooijman deelt zangkunsten: doet hij mee aan ‘The Masked Singer’?

Van acteren tot presenteren, dansen én zingen: dat Jan Kooijman (38) van alle markten thuis is, moge duidelijk zijn. In een gloednieuwe video op Instagram bewijst de alleskunner een gouden keeltje te hebben en fans weten het zeker: hij doet mee aan ‘The Masked Singer’. Inmiddels is het gerucht bij Jan aangekomen en heeft hij gereageerd.

In het filmpje dat Jan op Instagram heeft gepost, is te zien hoe hij Shallow – de titelsong van de populaire film A Star is Born – zingt, terwijl hij zichzelf begeleidt. De complimenten stromen binnen voor het optreden. “Wow!!! Mooi Jannie!”, reageert voormalig hockeyster Fatima Moreira de Melo. Actrice Marlijn Weerdenburg kan het daar alleen maar mee eens zijn: “Lekker bezig! Klinkt goed, knapperd.”

Kijkers weten het zeker: déze BN’ers zitten er in de kostuums van ‘The Masked Singer’



The Masked Singer

Ook fans van de ster overladen hem met positieve reacties, maar hebben ook één prangende vraag. “Zit jij in het neushoornpak?”, aldus een volger, waarop Jan ontkennend reageert. “Nee, godzijdank niet”, schrijft hij. “Ik zou nog liever door een neushoorn worden opgegeten. En bedankt voor je compliment!” Toch zitten er ook fans tussen die zeker weten dat Jan meedoet aan The Masked Singer, het programma waarin bekende Nederlanders onherkenbaar optreden in een opvallend kostuum. “Ik denk het toch echt wel”, klinkt het. En: “Neushoorn ontmaskerd!”

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Jan Kooijman (@jankooijmagram) op 23 Okt 2019 om 4:45 (PDT)

Neushoorn

Na het delen van bovenstaande video denken fans dus zeker te weten dat Jan in het neushoornpak zit in The Masked Singer. In het onderstaande fragment noemt Buddy Vedder – die samen met Carlo Boszhard, Loretta Schrijver en Gerard Joling moet zien te raden wie er in de pakken zitten – ook al de naam van Jan. We zullen nog even geduld moeten hebben tot we het zeker weten, maar ondertussen blijven we de stemmen vergelijken. Wat denk jij?

