Oeh la la! Jan Kooijman showt razendsnel strak getraind lichaam

We kunnen we zeggen dat Jan Kooijman één van the best looking acteurs van Nederland is. Toch was hij eerder dit jaar niet zo tevreden met hoe hij er uitzag. Zijn spierballen en blokjesbuik waren verdwenen, omdat Jan een tijdje geen belangrijk doel had (zoals een sexy rol in een film á la Onze Jongens). Nu de knappe oud-GTST’er een hoofdrol heeft gescoord in de nieuwe romcom Verliefd op Cuba, besloot hij het roer om te gooien.

Lekker bezig

En met succes. Op Instagram deelt Jan vandaag een rijtje foto’s van vóór dat hij zijn trainingsschema opschroefde en daarna, en wat hij in amper één maand (!) heeft klaargespeeld, is bijzonder knap.

Hello…

Op de eerste foto, gemaakt op 27 maart, is te zien dat Jan er slank, maar niet uitbundig gespierd uitziet. Op twee navolgende beelden zien we een schitterende sixpack en veel gestroomlijnder lijf. Da’s niet bepaald een straf om naar te kijken. Klik gerust een paar keer heen en weer… 😉

…handsome!

En dan hebben we het nog niet eens over Jan’s kapsel gehad. Of eigenlijk: zijn ‘verdwenen’ kapsel. De acteur heeft namelijk niet alleen lichamelijk een metamorfose ondergaan, maar zette ook de tondeuse in zijn weelderige, donkere lokken. Zijn gemillimeterde hoofd in combinatie met zijn gebruinde, gespierde lijf… Man. We zien ‘m al helemaal gaan op dat Cubaanse strand.

Beeld: Hollandse Hoogte