Onvoorstelbaar: Jaimie Vaes verbaast fans met ‘superstrak’ lijf na bevalling

Nog geen twee maanden geleden zette Jaimie Vaes, de verloofde van Lil’ Kleine, hun zoontje Lío op de wereld. Dat is niet aan haar lichaam te zien. Haar buik is nu alweer zo plat als een dubbeltje, tot verbazing van fans.

De bloedmooie brunette heeft het goed voor elkaar. Ze vertoeft op het eiland Formentera, samen met vrienden. Lil’ Kleine heeft minder geluk. De rapper kon slechts een paar dagen genieten van de zon en moest vanwege optredens weer terug naar Nederland. Maar dat mag de pret voor Jaimie niet drukken. Vandaag staat er een boottocht op het programma, waar ze een foto van deelt. Daar valt fans vooral één ding op: haar superstrakke lichaam.

‘Mooi figuur’

Jaimie wordt overladen met complimenten. “Chapeau! Ik ben na 18 jaar nog steeds aan het ontzwangeren”, reageert een fan. “Prachtig en dan net een kindje gekregen”, schrijft een andere fan. Ook Estelle Cruijff en Bas Smit complimenteren de kersverse moeder. Anderen plaatsen ook een kanttekening. “Mooi figuur! Maar onthoud dat dit niet de norm is.”

Een uur per dag

Jorik zou slechts één uur per dag doorbrengen met zijn zoontje Lío, zo vertelde hij eerder. “Dan lig ik op de bank en geef ik hem een flesje. Dus ik kijk er naar uit dat hij iets ouder wordt. Het is leuk als ik thuiskom, maar er is niet veel spectaculairs aan.” Hij vindt de opvoeding dan ook vooral de taak van Jaimie. “Hij slaapt en hij eet, en het is aan haar om daaraan te voldoen.”

Trouwen

Jorik en Jaimie zijn al samen sinds 2017 en laten ons via social media vaak zien hoe verliefd ze zijn op elkaar. Vorig jaar augustus vroeg Lil’ Kleine zijn vriendin ten huwelijk. De twee waren samen in Ibiza, waar de rapper tijdens het verjaardagsfeestje van Vaes op één knie ging.

Dit bericht bekijken op Instagram Found myself a mermaid 💕 @lottevisser Een bericht gedeeld door 𝙹𝙰𝙸𝙼𝙸𝙴 𝙹𝙾𝙰𝙽𝙽𝙴 𝚅𝙰𝙴𝚂 (@jaimievaes) op 5 Aug 2019 om 1:20 (PDT)

