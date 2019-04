Wauw: Jaimie Vaes deelt eerste prachtfoto van groeiende babybuik

Jaimie Vaes (29) heeft voor het eerst een foto van haar babybuik gedeeld op Instagram. En wat voor één. Het zwart-wit plaatje is werkelijk práchtig en werd geschoten op het zonnige en tropische Bali, waar ze op vakantie is met papa in spé Lil’ Kleine (24).

Mini globetrotter

“Hier zijn jij en ik voor het eerst aan het poseren”, schrijft Jaimie bij het kiekje. “Ik heb je meegenomen naar Bali om mijn laatste tijd met jou in mijn buik mee te kunnen maken. Terwijl jij daar binnen zit, heb je de wereld al over gereisd. Hopelijk krijg je dezelfde reislust als je moeder.”

Heerlijke vooruitzichten

Het zoontje van Jaimie en de rapper wordt in juli verwacht. Jaimie kan niet wachten tot hij er is. “Hoewel ik je graag warm houd en je kleine schopjes voel, heb ik zoooooo veel zin om je te ontmoeten. Om je te knuffelen en je schattige babywangen dagenlang vast te houden. Ik wil je de wereld laten zien en al het beste en alle liefde die ik heb geven.”

Dit bericht bekijken op Instagram Forgot our sunscreen in Bali 🦞🦀 Een bericht gedeeld door 𝙹𝙰𝙸𝙼𝙸𝙴 𝙹𝙾𝙰𝙽𝙽𝙴 𝚅𝙰𝙴𝚂 (@jaimievaes) op 24 Mrt 2019 om 10:27 (PDT)

Bron: ANP | Beeld: ANP