Op een rij: dít doet Jaimie Vaes in het dagelijkse leven

Jaimie Vaes leerde Lil’ Kleine een aantal jaar geleden kennen, toen ze de styliste was van de rapper. Sinds een paar jaar vormen de twee een setje en over een paar maanden stapt het stel in het huwelijksbootje. Ook verwacht het koppel een kindje. En dat alles maakt ons toch wel erg benieuwd naar háár leven.

Sinds 2017 zijn Lil’ Kleine en Jaimie Vaes een setje, maar ze leerden elkaar al kennen toen Jorik nog een relatie had met Monica Geuze. De 29-jarige Jaimie komt oorspronkelijk uit Den Haag en studeerde Fashion Styling and Design aan Artemis Styling Academy in Amsterdam, zo is op haar Facebook te zien. Vervolgens ging ze aan de slag voor Lil’ Kleine.

Kledinglijn

Jaimie Vaes is de powervrouw achter Lil’ Kleine, maar wie denkt dat ze in zijn schaduw leeft, heeft het flink mis. Zo begon ze met onder andere de volledige styling voor zijn tour en nu houdt ze zich bezig met zijn komende kledinglijn. Jaimie is namelijk het creatieve brein achter ‘JORIK’.

Presenteren

Daarnaast vond Jaimie het klaarblijkelijk tijd om er nog iets naast te doen, want de zwangere vriendin van Lil’ Kleine zal binnenkort wekelijks te zien zijn op tv. Samen met Koen Kardashian zal ze de Benelux-versie van ‘Just Tattoo Of Us’ gaan presenteren. Dit wordt haar eerste klus als presentatrice. Wanneer je haar skills kunt aanschouwen? Vanaf 17 maart wordt ‘Just Tattoo Of Us Benelux’ iedere zondag uitgezonden om 21.30 uur op MTV.