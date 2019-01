Isa Hoes open over liefdesleven na Antonie: ‘Eigenlijk waren ze allemaal te jong’

Isa Hoes had met Antonie Kamerling de liefde van haar leven gevonden, maar in 2010 besloot hij dat het tijd was om zijn leven te beëindigen. Nu doet Isa een boekje open over wat ze meemaakt in haar liefdesleven sinds de zelfmoord van haar man.

‘Ik wil dat terug’

“Ik dacht altijd: Antonie was mijn grote liefde, dat wil ik terug en dat kan niet, want hij is er niet meer”, vertelt ze in een nieuw interview met tijdschrift Beau Monde. Ze heeft nog geen andere liefde gevonden, maar heeft ook niet stilgezeten. Ze valt op jonge mannen, zo laat ze weten.

Saaie mannen

“De afgelopen jaren heb ik geen relaties gehad, wel flings. Eigenlijk waren ze allemaal te jong, haha. En waarom val ik daarop hè? Het heeft in principe niet echt kans van slagen. Maar wat hebben die jonge gasten een leuke energie! Dat past bij mij. Ik vind mensen van mijn leeftijd vaak erg saai, zeker de mannen.”

Zelfde gevoel nog niet gehad

Isa zou wel zin hebben in een nieuwe relatie en verlangt er naar, laat ze weten. Maar of ze er echt klaar voor is, weet ze niet. Ze had niet gedacht na de dood van haar man zo lang vrijgezel te blijven, maar ze heeft ‘het gevoel’ dat ze bij Antonie had nog niet gevoeld bij een ander.

Denk je aan aan zelfmoord? Neem contact op met 113. De crisislijn is 24/7 open,ook kun je er terecht voor therapie met een psycholoog, of doe de zelfhulpcursus. Anoniem en vertrouwelijk.

Bron: Libelle | Beeld: HH