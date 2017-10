Isa Hoes en kinderen vertellen over de dood van Antonie Kamerling

Het is zeven jaar geleden dat Isa Hoes en haar kinderen Merlijn (18) en Vlinder (13) hun geliefde en vader verloren. In het tv-programma Johnny Into The Wild vertellen ze openhartig over de dood van Antonie Kamerling.

Namibië

In het programma neemt Johnny de Mol één of meerdere BN’ers mee op reis. In de aflevering van gisteravond reisde de presentator af naar Namibië, samen met Isa Hoes en haar kinderen. Een bijzondere reis waar ze veel hebben gezien, maar vooral ook hebben gepraat. De gesprekken gingen voornamelijk over het verlies van Antonie.

Survivalmodus

Isa vertelt dat ze direct na Antonie’s dood in een survivalmodus terechtkwam om haar kinderen te beschermen. “De leeuwin in mij werd in 2010 wakker, zo van ‘wij gaan het gewoon redden met z’n drieën. Niemand krijgt ons eronder, wij gaan leven’,” vertelt Isa. Maar de actrice wil het anders zien. “Dat mag gewoon weer anders nu. Ik voelde dat ik daar behoefte aan had. Ik wil het gewoon anders. Niet meer zo hard werken.”

Moeilijk

De actrice spreekt over het moeilijkste wat ze heeft moeten doen na Antonie’s dood; haar vijfjarige dochter vertellen dat haar vader er niet meer is. “Dat vond ik echt het allerergste. Dat vond ik zó moeilijk. Het enige wat ik dacht was wat ga ik m’n dochter zeggen? Ik ben meteen in die modus gestapt.” Ze kreeg het advies van stichting Korrelatie om tegen Vlinder te zeggen ‘papa is dood’. Isa onthult dat ze diezelfde avond door een visioen afscheid heeft genomen van Antonie. “Ik zag Antonie en mij en we draaiden als het ware om elkaar heen. En toen zei ik: ‘Ga maar, het is oké.’ En toen liet ik hem los en was hij uit beeld. Het is goed, dacht ik toen. Hoe bizar is dat?”

Snel volwassen

Zoon Merlijn komt ook aan het woord. Hij was tien toen hij zijn vader verloor. Het viel Johnny op dat Merlijn al zo volwassen is voor zijn leeftijd. “Dat is wel echt te snel gegaan door de dood van m’n vader. Het moest ook wel, eigenlijk,” vertelt de zoon van Antonie en Isa.

