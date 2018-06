Dit is waarom Meghan Markle zoveel poederroze draagt

Het tijdperk dat Meghan Markle nog in jeans met scheuren, minirokjes en shorts rond kon paraderen is voorbij. Dat betekent echter niet dat de liefde voor mode ook tot het verleden behoort. De hertogin van Sussex ziet er ook als royalty elke keer weer uit om door een ringetje te halen. En daarbij lijkt ze inmiddels ook een duidelijke voorkeur voor één bepaalde kleur te hebben.

Zo verscheen de voormalige Suits-actrice sinds haar huwelijk met prins Harry maar liefst drie keer in een poederroze outfit. En dat is ook royalty watchers opgevallen. Volgens hen is de kans groot dat Meghan de outfit niet alleen maar kiest omdat ze het nou eenmaal een mooie kleur vindt of het haar gewoonweg mooi staat.

Respect voor The Queen

Nee, volgens stylist Lucas Armitage zit er een bewuste tactiek achter haar poederroze outfits. Aangezien koningin Elizabeth nogal van knalkleuren houdt, clasht ze hiermee niet met The Queen. “Door neutrale kleuren te dragen, toont ze dat ze de Queen niet wil overtreffen en dat ze respect heeft.”

Zo min mogelijk aandacht

Ook zou één van de redenen kunnen zijn dat ze met deze ‘basic’ kleur zo min mogelijk aandacht probeert te trekken. Al sinds het moment dat Meghan aan Harry gelinkt werd, staat de hertogin volop in de schijnwerpers. Door qua kledingkeuze zo onopvallend mogelijk te blijven, hoopt ze hiermee wellicht dat niet alle aandacht naar haar gaat.

Al is dat tot op heden nog altijd niet het geval geweest…

