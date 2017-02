Dit is volgens de ex van Patricia Paay de dader van de seksvideo’s

Er wordt steeds meer bekend over de gelekte seksvideo’s van Patricia Paay. Zelf liet ze gisteravond al doorschemeren een vermoeden te hebben wie de video verspreid heeft en nu zou ex-vriend Nicky van Dam via social media de dader hebben aangewezen.

Volgens De Telegraaf noemt Van Dam noemt de dader, inclusief foto en telefoonnummer, op zijn Facebookpagina. Zowel de post als het account van Nicky lijkt inmiddels te zijn verwijderd.

‘Pas op voor deze man’

Uit de berichten op Nicky’s Facebook die vanochtend nog beschikbaar waren wordt duidelijk dat hij zelf ook last heeft van het hele debacle en dat hij begaan is het welzijn van Patricia. “DEEL DIT BERICHT als je achter Patricia staat en PAS OP voor deze man”, staat onder de foto te lezen.

Nicky lijkt ervan overtuigd te zijn dat ene Maarten achter het verspreiden zit van de video. Hij is de buurman van Maurice, volgens de Telegraaf een ‘ex’ van Patricia. Deze Maarten ontkende eerder elke betrokkenheid. Er wordt gespeculeerd dat Maarten, met wie Patricia in een langlopende rechtszaak verwikkeld is, de video zou willen gebruiken om haar te chanteren.

Lees ook: