WAT?! Is Nicki Minaj plotseling hoogzwanger?

Enkele dagen geleden maakte Beyoncé bekend dat ze in verwachting is van een tweeling en de hele wereld stond op zijn kop. De actrices van Grey’s Anatomy maakten gisteren nog een parodie op Beyoncés zwangerschapsaankondiging en nu verschijnt ook Nicki Minaj met een hoogzwangere buik op Instagram. Echt of fake?

Fans van Nicki Minaj wisten niet wat ze zagen, want hun idool plaatste zopas een foto op Instagram waarop ze trots poseert met een zwangere buik. De vraag is nu of de rapper echt zwanger is van haar eerste kind of dat ook zij een hommage wilde brengen aan goede vriendin Beyoncé. Ook het onderschrift bij het kiekje doet ons twijfelen: “Jullie zijn allemaal zo kinderachtig. Ik wilde nog even wachten met het delen van dit nieuws maar…”. De rapper vervolledigde haar boodschap met een smiley en de afkorting ATBIMS, wat volgens Amerikaanse media staat voor ‘all these bitches is my sons‘, een uitdrukking die Nicki vaak gebruikt in haar liedjes.

Geruchten

Nicki Minaj was tot voor kort samen met rapper Meek Mill, die in september van vorig jaar al bekend maakte dat Nicki in verwachting was. Hij plaatste toen een foto van model Tammy Hembrow – die er om bekend staat veel op Minaj te lijken – en tagde zichzelf en Nicki toen op de zwangere babybuik. Het gerucht werd toen niet bevestigd, maar de rapper suggereerde begin vorige maand opnieuw dat zijn toenmalige vriendin een kind verwachte. Meek verwijderde echter zijn Instagram twee weken geleden, waardoor al het mogelijke bewijs verdwenen is.

Badpak

De reacties van haar fans zijn erg wisselend. Sommigen feliciteren de zangeres met haar zwangerschap terwijl anderen ervan overtuigd zijn dat de babybuik nep is. Enkelen wijzen er ook op dat Minaj enkele uren ervoor een andere foto had gepost waarop ze in een rood badpak poseert, zonder babybuik. Hetzelfde badpak verscheen echter 8 weken geleden ook al eens op Instagram, waardoor het dus een oude foto zou kunnen zijn.

Wat denken jullie, zwanger of fake?

ATBIMS. 😂 y’all so childish Omgskibbidybopbopghjhddfnjj – I was gonna wait to share the news but… Een foto die is geplaatst door Nicki Minaj (@nickiminaj) op 4 Feb 2017 om 3:33 PST

