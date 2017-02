Dit is de manier waarom George Clooney Amal ten huwelijk vroeg en het is aandoenlijk!

Er gaat niets boven een lekker romantisch verlovingsverhaal om het weekend mee in te luiden – of om je liefje eens mee aan het denken te zetten. Zeker een aanzoek van Hollywoodsterren spreekt tot de verbeelding, want als je beschikt over zo veel geld én je hebt de meest grootse liefdesscènes zelf mogen spelen, hoe bijzonder kan je het dan wel niet maken?

Met een vliegtuig, onder water, vrachtwagens vol rozen, een flash-mob – je kunt je huwelijksaanzoek zo extravagant maken als je zelf wil. Toch besloot George ‘zijn’ Amal niet te onderwerpen aan al die poespas. Hij koos in plaats daarvan voor een romantisch dinertje bij kaarslicht. Yawn.

Koken

Maar wacht, er is meer. “Ik had het hele aanzoek zorgvuldig gepland. Ik had de ring achter haar verstopt, ik had een romantisch muziekje op en ik had gekookt,” aldus Clooney tegen David Letterman.

“Ze komt binnen en ze is net terug uit Londen, dus ze is nog helemaal opgetut. Zegt ze: ‘Mweh, misschien moeten we gewoon maar iets bestellen vanavond?’, waarop ik natuurlijk zeg: dat kan niet! Ik heb gekookt!”

Heup

Na het eten loopt Amal de keuken in. George blaast snel alle kaarsjes uit en als ze terug binnenkomt, vraagt hij haar om even een aansteker te pakken. Het doosje staat achter haar op tafel. Amal opent het doosje en – jawel – daar zit de ring in. Gortdroog zegt ze: “euhm, het is een ring.”

George gaat vervolgens door zijn knieën en spreekt de legendarische woorden: “Ik kan me de rest van mijn leven zonder jou niet voorstellen.” Om ge vervolgen: “Kijk, ik hoop dat je antwoord ‘ja’ is, want ik moet nu een antwoord hebben. Ik ben 52 en ik kan krijg een heupblessure als ik zo nog langer moet blijven zitten.” Dat kon ze natuurlijk niet weerstaan.

