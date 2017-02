Is Frans Bauer binnenkort te zien in een nieuwe realityserie?

Frans Bauer verscheen gisterenavond in het programma ‘Naar bed met Irene’ en presentatrice Irene Moors wist via enkele beeldfragmenten meer te weten te komen over het leven van de zanger. Zo zou Frans plannen hebben voor een nieuwe realityserie.

Na de beruchte ‘Wil je met me naar bed’-vraag onderwierp Irene Moors de 43-jarige zanger aan nog enkele andere vragen, zoals ‘hoe lang het geleden is dat hij en Mariska nog op de buis waren met de realityserie De Bauers‘. De vrouw van Frans Bauer antwoordde hierop dat het al wel zo’n 14 jaar geleden moet zijn, omdat hun zoontje Jan dat jaar één jaar oud werd.

Plannen

Of de familie geïnteresseerd is om de Nederlandse fans opnieuw een kijkje te geven in hun leven? Als het aan Frans ligt alvast wel. De zanger vertelde gisterenavond dat hij een nieuwe realityserie wel zou zien zitten en gaf na enig aandringen van de presentatrice toe dat er inderdaad al plannen zouden zijn. Wanneer of wat mocht de zanger nog niet verklappen, maar fans van de familie Bauer kunnen hun grote idool binnenkort dus wel weer op de televisie bewonderen.

#naarbedmetirene #fransbauer Wat is Frans leuk ! Fijn om met hem naar bed te mogen 😃 Hoogtepunt @fransbauer_officiele Een foto die is geplaatst door Irene Moors (@irene_moors) op 11 Feb 2017 om 2:54 PST

