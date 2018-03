Is dit de Nederlandse Mr. Grey?

Acteur Jamie Dornan, beter bekend als Mr. Grey, is sinds de ‘Fifty Shades of Grey’-filmreeks de droomman van vele vrouwen. Wat blijkt: de dubbelganger van Mr. Grey woont in Nederland én is vrijgezel.

De 21-jarige Daniël de Wagt hoort wel vaker dat hij lijkt op Christian Grey. ‘Ik vind het wel leuk om zulke complimentjes te krijgen’, liet hij weten aan NSMBL. ‘Dat is toch weer een flinke egoboost.’ Voor wie interesse heeft: wees er snel bij. Daniël is nog vrijgezel en heeft laten weten dat hij leuke berichtjes op Instagram wel kan waarderen.

Wat vind jij?

Is Daniël de Nederlandse lookalike van Mr. Grey?

Een bericht gedeeld door Daniël de Wagt (@danieldewagt) op 25 Mrt 2018 om 12:37 (PDT)

Een bericht gedeeld door Daniël de Wagt (@danieldewagt) op 18 Okt 2016 om 10:46 (PDT)

Een bericht gedeeld door Daniël de Wagt (@danieldewagt) op 9 Okt 2016 om 12:56 (PDT)

