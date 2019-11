Zangeres Do: ‘Voor de scheiding was ik naïef, erna leerde ik dat het leven hard kan zijn’

Na jaren leven in een stroomversnelling wist zangeres Do (38) het niet even meer. Ze bleef twee jaar bewust van de radar en daar komen soms goede dingen van. Zo start ze begin volgend jaar met een intieme theatertour. ‘Het voordeel van even pas op de plaats maken, is dat je duidelijker gaat luisteren naar jezelf.’

De afgelopen jaren was het wat stiller rondom Do. Een keuze die de zangeres bewust maakte. “Na de geboorte van Jip in januari 2014 heb ik veel te veel gedaan,” vertelt ze. “Ik presenteerde 3 televisieprogramma’s, was bezig met een theatershow en zat midden in een verbouwing. Het uitbrengen van mijn Nederlandstalige album Momentum moest ik zelfs 3 jaar uitstellen, zo druk was ik. Ik nam me voor om het bij een volgende zwangerschap wat rustiger aan te doen. Toen Loulou in november 2017 werd geboren heb ik me echt kunnen focussen op thuis. Dat was de beste beslissing ooit. Deze afgelopen twee jaren hebben me inzicht gegeven. Ik weet nu zoveel beter welke richting ik op wil.”

Zat je niet op het juiste pad dan?

“Mijn carrière zat in een stroomversnelling, vooral in het begin. Nadat ik 18 jaar geleden internationaal doorbrak met Heaven kwam er zó veel op mijn pad. Ik wilde het allemaal heel graag, maar had tegelijkertijd ook zoiets van: wat gebeurt er in hemelsnaam? Hoe ga ik dit allemaal doen? Dingen overkomen me vaak. Ik ben bescheiden opgevoed en als ik dan ergens voor gevraagd werd, had ik het gevoel dat ik daar ‘ja’ op móést zeggen. Ik koos niet voor m’n eigen belang, maar voelde me vooral vereerd dat mensen mij vroegen. Ik realiseerde me niet – vooral niet in het begin – dat die andere mensen natuurlijk ook een belang hadden. Mijn instelling was: wat lief dat ik mag komen. Daarin ben ik heel naïef geweest. Nu denk ik nog steeds: hartstikke tof dat ik gevraagd word, maar als het niet bij me past dan doe ik het niet.”

Wat zou je nu niet meer doen, wat je voorheen wel deed?

“Ik zou bijvoorbeeld nooit meer in de hoofdrol van de musical Assepoester gaan staan. Niet omdat ik het te min vind, want het was een prachtige rol, maar het is niet mijn ding. Ik ben in mijn hele leven nog nooit naar een musical geweest, want ik hóúd daar helemaal niet van. Maar op dat moment kon ik gewoon geen ‘nee’ zeggen.”

Je ouders zijn gescheiden toen je 9 jaar was. Wat heeft dat voor impact op jou gehad?

“Ik vond het confronterend. Als je als jong kind ziet dat twee mensen van wie je houdt het samen niet redden, dan is dat een desillusie. De veilige basis valt weg. Voor de scheiding was ik naïef en goedgelovig, na de scheiding leerde ik dat het leven ook hard kan zijn. Mijn ouders pasten totaal niet bij elkaar. Ze waren allebei opgevoed met het idee dat als je voor elkaar kiest je ook bij elkaar moet blijven. Daardoor zijn ze te lang samen geweest. Het was geen fijne scheiding, er was veel onenigheid. Mijn broer en ik zijn bij mijn moeder gaan wonen, maar omdat ze veel werkte – ze had een eigen bedrijf – waren wij regelmatig alleen thuis. Als klein meisje nam ik me al voor dat ik dat later anders zou gaan doen. Ik wil wel de moeder zijn die om 3 uur thuis is met koekjes en thee. Daar sta ik nog steeds achter. Mijn kinderen gaan voor mijn carrière.”

Zelf ben je ook gescheiden, was dat extra confronterend?

“Marc en ik hadden toen nog geen kinderen, dus dat is niet te vergelijken. Ik kon thuis bij wijze van spreken dagenlang op de bank gaan zitten huilen, zonder dat er kinderen waren met wie ik rekening moest houden. Ik leerde Marc kennen toen ik 21 was. We zaten allebei in de bloei van onze carrières, waren loeidruk. We hadden gewoonweg te weinig tijd voor elkaar. Uiteindelijk leidde dat tot de scheiding.”

Maar twee jaar na de scheiding kwamen jullie weer bij elkaar. Hoe zorg je ervoor dat je niet in dezelfde valkuilen trapt?

“In het begin lukte dat niet. Toen we het een halfjaar na onze scheiding weer wilden proberen, vielen we terug in oude patronen. Het was nog te vroeg blijkbaar. Toen we er na anderhalf jaar break up weer écht voor gingen voelde het veel natuurlijker. We realiseerden ons dat we tijdens ons huwelijk aan het overleven waren geweest. Dat we het té druk hadden gehad. De twee jaar dat we uit elkaar waren, had voor ruimte gezorgd. Ik zag een en ander weer helder.”

Ben jij de moeder die je gedacht had dat je zou zijn?

“Ik ben iets minder geduldig dan ik dacht. Ik blijk licht ontvlambaar als het me allemaal niet snel genoeg gaat. Het hebben van kinderen is soms een uitdaging, hoor. De afgelopen 5 jaar hebben we chronisch slaapgebrek gehad. Onze kinderen waren dag en nacht wakker. Op die momenten vullen we elkaar goed aan. Als Loulou wakker is, dan ga ik, als Jip wakker is, dan gaat Marc.”

Je hebt bewust gekozen om het twee jaar rustiger aan te doen en te kiezen voor je gezin. Was je niet bang dat het lastig zou worden om je carrière na zo’n lange tijd weer op te pakken?

“Die onrust heb ik zeker gehad. Ik ben niet in loondienst, moet het allemaal zelf doen. Het bedrijf draait niet door terwijl ik met zwangerschapsverlof ben. Ik had niet het idee dat ik per se in de picture moest blijven, maar het was meer een innerlijke onrust. Zou ik bijvoorbeeld wel up-to-date blijven qua ontwikkelingen in de muziekbranche? Maar het voordeel van even pas op de plaats maken is dat je veel duidelijker gaat luisteren naar jezelf. Wat wil ik nou eigenlijk qua carrière, vroeg ik mezelf af. En dat heeft tot het inzicht geleid dat ik meer bij mezelf wil blijven, mijn eigen liedjes wil schrijven bijvoorbeeld. In onze maatschappij wordt heel erg gekeken naar je succes en hoe je eruit hoort te zien. Ik wil daar niet aan mee doen. Terug naar de kern; dát is wat ik geleerd heb de afgelopen twee jaar.”

Binnenkort is Do in het theater te zien met de akoestische theatertour Mijn kleine huis, waarin ze samen met muzikanten Nederlandstalige nummers van haar album Momentum speelt. Van januari t/m eind maart 2020, domusic.nl/agenda.

Lees het hele interview in Flair 48-2019. Deze editie ligt vanaf 27 november in de winkels. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen kan hier.

Tekst: Nathalie de Graaf | Beeld: Bart Honingh