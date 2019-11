Cabaretière Sara Kroos nooit meer ‘de oude’ na jarenlange depressies

Als iemand hard om haar eigen tekortkomingen kan lachen, is het cabaretière Sara Kroos (38). In haar nieuwe solovoorstelling ‘Verte’ is ze grof, maakt ze je aan het lachen om de ergste dingen, maar laat ze ook haar kwetsbare kant zien.

‘Verte’

Dit najaar staat ze met haar nieuwe voorstelling in het theater. Waar ze in haar vorige voorstelling het over haar depressie had, een verhaal waarvan ze vond dat ze dat móest vertellen, is ze die zwaarte nu voorbij. En dat wil ze óók vertellen. Verte gaat dan ook over verderop zijn, omdat ze een volgende stap heeft gemaakt. En in de kern gaat het over generaties. Want voordat je die volgende stap kunt maken, kijk je achterom en vooruit. Haar moeder is 75, haar dochter is zestien, Sara zit ertussenin, ze is de schakel tussen beiden.

Lukt dat een beetje?

“Julia is zestien, een puber. Ik ben niet meer samen met haar moeder, om het weekend is ze bij mij en Danielle, mijn vrouw. Zestien is een kwetsbare leeftijd. Ze heeft me nu misschien wel meer nodig dan toen ze een ukkie was. Maar ik probeer ook om haar los te laten, wat ik best lastig vind. Als ze in de vakantie liever gaat kamperen met vrienden denk ik: oké Saar, even tot tien tellen, want het is jammer dat ze niet meer meegaat, maar dit is wat ze nu gaat doen. En dan zeg ik: ‘Lieverd wat leuk voor je, heel veel plezier!’ Ik wil niet die ouder worden die zegt: ‘Wat denk je wel?’ Het is haar leven, ik moet haar meegeven dat ik alle vertrouwen in haar heb. Ik heb dat van huis uit minder meegekregen, dus in die zin ben ik dat aan het schoonmaken.”

Je zou kunnen zeggen: ik ben liever alleen, dus ik blijf thuis, maar je zoekt heel bewust dat podium op

“Ik doe het misschien wel om mezelf aan te zwengelen, om wel naar buiten te treden. Ik denk dat ik anders een beetje een kluizenaar word. Die tegenstrijdigheden in mezelf passen ook wel bij me. Aan ene kant de stilte, aan de andere kant de reuring. Na een dag alleen zijn kan een avond spelen me optillen, dat is een heel fijn gevoel. Humor is belangrijk en mijn grote drijfveer. Als je kunt lachen om dat wat niet goed gaat, breng je er wat lucht in. Het haalt de scherpte er een beetje af.”

Wat is de hardste grap in je nieuwe voorstelling?

“Ik houd erg van zelfspot. De hardste grappen gaan over mijn tekortkomingen. In de voorstelling vertel ik dat ik heel blij ben met het feit dat ik bijna veertig ben. Veel mensen hebben moeite met ouder worden, maar ik vind het juist heel prettig. Juist gezien mijn hang naar depressiviteit. Want mijn doodsoorzaak komt steeds dichter bij een natuurlijke doodsoorzaak. Daar wringt het en ik vind het leuk om dat te bestrijden met humor.”

‘Verte’ gaat, zoals je zei, over generaties. Heb je goed contact met je ouders?

“Het contact is heel prettig en respectvol. Ik zie waar zij vandaan komen en dat dat een heel groot verschil is met hoe ik het in leven sta en mijn dochter opvoed. Ik kom uit de tijd dat er ineens kringgesprekken waren op school. Ik leerde praten en kwetsbaar zijn, dat kenden mijn ouders helemaal niet. De gesprekken die ik met mijn dochter heb, zijn niet te vergelijken met de gesprekken die ik met mijn moeder had. Die waren er eigenlijk niet. Aan het begin van de voorstelling zit ik op het toneel op een douanebankje. Zo’n bankje waar je op moet zitten als je er wordt uitgepikt. Wat mij altijd overkomt als ik op reis ga naar het buitenland met mijn dochter, omdat zij een andere achternaam heeft. Dat strafbankje zette me aan het denken. Af en toe word ik op een strafbankje gezet, ik zit bijvoorbeeld maatschappelijk op dat strafbankje omdat ik homoseksueel ben, maar ik zet mezelf er ook vaak op met mijn strenge gedachten. Ik heb een behoorlijk strenge stem in mijn hoofd die afkeurend is, of zoals ik hem noem: de je-kunt-ook-helemaal-niks-stem.”

Kun je nu wel zeggen dat je liever bent geworden voor jezelf?

“Ik vind dat heel moeilijk, lief zijn voor mezelf.”

Wie is er dan wel lief voor jou?

“Daan, mijn vrouw, is ongelooflijk lief voor mij. En ontzettend eerlijk en vastberaden. Haar kompas staat heel goed afgesteld, het mijne af en toe helemaal niet. En ik heb een aantal lieve vriendinnen die ook goed op me passen. Ze weten ook hoe ik in elkaar zit en houden me op een liefdevolle manier bij de les. Ook door een goed voorbeeld voor mij te zijn. Zij zeggen gewoon ‘nee’ zonder schuldgevoel, daar kan ik met bewondering naar kijken. Ik zeg ook ‘nee’, maar aan de achterkant is het nog steeds ‘sorry’.”

Als je depressief bent geweest, krijg je vaak de vraag of je de oude weer bent, maar wil je die oude nog wel zijn?

“Die is er gelukkig niet meer. Die oude is er namelijk ook eentje die de hele tijd doorbuffelde en het nooit goed genoeg vond.”

Lees meer

Gerard Ekdom over de liefde: ‘Nicole en ik hebben aan een half woord genoeg’

Dan kun je beter vragen of je de nieuwe al bent?

“Juist! Ik heb de afgelopen jaren nog een aantal depressies gehad. Die waren niet zo ernstig, maar gingen gewoon gezellig mee in de waan van de dag. Alleen jaste ik er goed overheen. Ik voelde me al die tijd kwetsbaar en vrij wankel. Nu nog steeds, maar ik sta er veel meer bij stil. Dat is soms lastig, mijn onzekerheid zit heel dicht bij mijn verdriet, maar het is ook bloedeerlijk. Dat vind ik prettig. Dat het heel helder is wat ik op dit moment wel of niet kan, dat ik inderdaad wat vriendelijker voor mezelf begin te worden, omdat het echt tijd daarvoor werd. Nu moet ik die nieuwe ik alleen nog even zien te plaatsten in mijn dagelijkse bestaan.”

Tot 30 mei is Sara Kroos met ‘Verte’ in het theater te zien, sarakroos.nl

Lees het hele interview in Flair 45-2019. Deze editie ligt vanaf 6 nobember in de winkels. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen kan hier.

Tekst: Saskia Smith | Beeld: Bart Honingh