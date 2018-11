Na drie jaar wachten is er eindelijk een tweede seizoen van de VPRO-hitserie Poesjes, over een poezenfamilie in een poppenhuis. Bedenker en regisseur is Nova van Dijk (41), die we nog kennen uit een soapverleden van lang, lang geleden.

Er was een tijd dat ze op straat aan de lopende band werd herkend. Toen presenteerde ze onder meer Staatslot op locatie, De Megafestatie en Ter land, ter zee en in de lucht en speelde ze rollen in diverse films en series. Das war einmal, want inmiddels werkt Nova van Dijk al jaren met veel plezier áchter de camera’s. Als beeldend kunstenaar, kunstschilder en bedenker en regisseur van documentaires en series, zoals de populaire reallifeshow Poesjes, over een poezenfamilie die in een poppenhuis woont. Het eerste seizoen in 2015 was een doorslaand succes en nu is er een tweede, waarin een nieuwe poezenfamilie haar intrek heeft genomen op Kattenlaan 9. Nova’s vader Bill van Dijk is weer te horen als verteller en ook de luie kater Boudewijn (Remko Vrijdag) en zijn bediende, schildpad Ed (Hans Teeuwen), zijn terug.

De serie wordt gemaakt met echte katten. Hoe lastig is dat?

‘Ik heb eerst alle karakters bedacht, daarna zijn mijn zus en een andere schrijver aan de slag gegaan met de verhaallijnen en dialogen en toen die klaar waren, zijn we gaan filmen. Katten doen natuurlijk nooit precies wat jij wilt, maar het hielp om ze te observeren. Op een gegeven moment wist ik precies wanneer een kat moe werd of wanneer ie wilde eten, waardoor ik veel makkelijker kon plannen dan verwacht. Wat ik heel erg grappig vond, was dat de katten, als we niet aan het filmen waren, toch vaak het huis ingingen om in hun slaapkamer een dutje te doen. Daaruit bleek wel dat ze zich in het poppenhuis écht thuis voelden.’

Wat heb jij met poezen?

‘Ik ben allergisch voor ze, haha. Maar ik ben ook gek op dieren en heb een dochter van vijf, dus ik heb eigenlijk meteen toegehapt toen me werd gevraagd of ik een serie met poezen wilde maken. Het leek me te gek om zoiets te mogen maken, helemaal toen bleek dat ik de vrije hand kreeg. Ik wilde vier jaar geleden bij het eerste seizoen al heel graag maken wat we nu hebben gemaakt, maar het budget was destijds niet toereikend. Nu hebben we een groter poppenhuis dan in het eerste seizoen, en meerdere sets, zoals een tuin en een cafeetje, en we werken zelfs met verschillende seizoenen: zomer, herfst, lente en winter. Er is meer variatie, wat heel goed uitpakt.’

En jij maar niezen…

‘Dat viel mee. De cameraman is ook allergisch voor katten en allebei namen we elke ochtend een histamine-pilletje. Dat werkte heel goed. Mijn dochter heeft ook een kitten uitgekozen uit het nestje dat in de serie speelt, dus ik heb inmiddels zelf een kat thuis: Mandarijn. Het is een Siberische boskat. En ik schijn vooral voor kittens allergisch te zijn, omdat die van dat zachte pluishaar hebben.’