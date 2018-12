Nicolette Kluijver: ‘Dat ik nog overeind sta, geeft wel een kick’

Nee, ze wil de afgelopen jaren niet mooier maken dan ze zijn. Maar presentatrice Nicolette Kluijver (34) heeft zichzelf óók verrast: meer dan ooit geniet ze nu van klein geluk zoals een vogeltje in de tuin of met z’n allen gourmetten met kerst. ‘Het is heel makkelijk om te zeggen: vier het leven, maar ik doe het echt elke dag.’

In het dorp onder de rook van Amsterdam komt Nicolette Kluijver ontspannen de bakkerij annex koffiehuis binnenstappen. Lange benen, lange haren, lange jas en die prachtige lach. Het is nog vroeg, maar ze heeft al een halve dag achter de rug. Haar drie kinderen, dochter Isabella van zes en tweeling Ana-Sofia en Jesse van vier, heeft ze naar school gebracht en haar beestenboel is gevoerd en verzorgd. En ze heeft al het een en ander voor RTL Boulevard voorbereid dat ze die avond moet presenteren. Ze wijst op de jurk die ze even snel heeft aangetrokken en haar zwarte Dr. Martens eronder, en zegt dat het zo heerlijk is dat ze dit gewoon aan kan zonder dat iemand daar iets van vindt. In Amsterdam-Zuid, waar ze eerder woonde, had iedereen elkaar aangestoten en ‘oeh’ en ‘ah’ geroepen. Waarmee ze maar wil zeggen hoe blij ze is dat ze naar het dorp is verhuisd, want hier kijkt niemand op en kan ze gewoon anoniem in haar kloffie over straat.

”Ik ben veel te veel een moeder om het gezinsleven langs me heen te laten gaan”

‘En nu eerst koffie!’ roept ze enthousiast. En dan weer die lach. Even later zegt ze dat sinds haar tweeling naar school gaat, weer wat tijd voor zichzelf heeft. ‘De eerste dagen vond ik het wennen. Ik keek de hele tijd op mijn horloge, de dag ging maar niet voorbij. Maar nu is het heerlijk. Ik kan sporten of boodschappen doen, en heb dan nóg tijd over. Mijn zus heeft net een tweeling gekregen en als ik dan naar haar kijk, denk ik: hoe hebben wíj dat gedaan? Die eerste drie jaar zijn in een soort waas voorbijgegaan. Het was echt overleven. Ik geef mezelf weleens een denkbeeldige high five, zo van: je hebt het gewoon geflikt met die hele rits kinderen. Wat hielp, is dat ik vaak tegen mezelf zei: er komen betere tijden aan, het gaat straks beter worden. Het werd mijn mantra, iets waar ik me aan vast kon houden. Maar dat het allemaal is gelukt en ik nog overeind sta, geeft wel een kick. En het is geen geklaag hoor, het is ook gewoon wat het is. Het was druk, hectisch, chaotisch: alles in het kwadraat. Maar dat geldt ook voor het plezier, dat was er óók in veelvoud. Ik ben veel te veel een moeder om het gezinsleven langs me heen te laten gaan.’

Wat bedoel je daarmee?

‘Als er iets is waarover ik me heb verwonderd, is het hoe ik als moeder ben. Ik dacht altijd dat mijn leven gewoon door zou gaan, maar dan met een kind erbij. Dus uitgaan, naar festivals gaan, veel werken: het zou echt niet minder worden. En dan blijkt maar weer hoe overweldigend het moederschap kan zijn en dat je je daar bijna niet op kunt voorbereiden. Op het moment dat Isabella werd geboren, kwam er een soort moeder-oergevoel in me los: al het andere was niet meer belangrijk. Ik ging nu voor mijn kind zorgen. Ik had een crèche uitgezocht die niet per se heel leuk was, maar de flexibele opvang leek me makkelijk. Ik had al een aanbetaling gedaan toen ik zwanger was, maar na de geboorte van Isabella wilde ik het niet meer. Ze is er geen dag geweest. Ik zit echt als een kloek op mijn kinderen, dat had ik nooit verwacht. Daarin heb ik mezelf echt verrast.’

En daar hoort dat huis in het dorp ook bij?

‘Ik heb er altijd van gedroomd om buiten te wonen, dus die stap van stad naar dorp was voor mij niet zo groot. Ik heb nu mijn eigen mini-boerderij met een paard, kippen en honden. We hadden ook een geitje, maar dat maakte zo veel lawaai dat we haar terug hebben gebracht naar de boerderij waar ze vandaan kwam. Daar waren onze buren denk ik ook wel blij mee. Vooral met de kippen heb ik een band, hoe gek dat misschien ook klinkt. Als ik de dieren ’s ochtends ga voeren, komen zij als eerste naar me toe rennen en dan zeg ik: ‘Goedemorgen meisjes’. Ik vind die dieren ook zo leuk voor mijn kinderen. Dat wilde ik vroeger al, en ik hoop dan ook dat ze later zeggen dat ze dat heel fijn vonden. Vooral bij mijn jongste dochter zie ik het dieren-gen dat ik ook heb. Zij vindt alles met dieren leuk: zodra ze een beest ziet, zakt ze meteen door haar knieën om het te aaien.’

Is dat scharrelen in je tuin ook een fijne tegenhanger van je leven in de schijnwerpers?

‘Als ik thuiskom, zet ik mijn hoge hakken naast mijn hooibergje in de tuin en dan sta ik – letterlijk – weer met mijn voeten op de grond. Het houdt me aards. Leuk al die rode lopers, bekende mensen en feestjes, maar het vuilnis moet ook gewoon buiten worden gezet. Beide werelden zijn leuk, maar om ervan te kunnen genieten en het op waarde te kunnen schatten, is het goed dat er een tegenhanger is. En dat leven in de schijnwerpers is ook maar betrekkelijk, hè. Waar gaat het werkelijk om? Mijn droom is om een tijdje in een huis in Canada te zitten. Op zo’n plek die van god en alles is verlaten. Midden in de natuur en dan maar je eigen hachje zien te redden. Dat lijkt me geweldig. Het leuke van Expeditie Robinson presenteren is dat ik mijn kinderen elke keer kan meenemen naar de Filipijnen, waar het programma wordt opgenomen. Dan zitten we weken op een eiland, ver van de bewoonde wereld. Toen ik net ziek was geweest (begin 2017 werd de diagnose longkanker gesteld, red.), gingen Joost en de kinderen de hele periode die ik daar moest werken mee. Dat was zo ontzettend bijzonder. Niet alleen om na een hectische, angstige en verdrietige periode als gezin heel dicht bij elkaar te zijn, maar ook om mijn kinderen zo één te zien worden met de natuur. Isabella speelt daar met een Filipijns jongetje en hij heeft haar van alles geleerd. Hoe ze kwallen moet vangen, welke vissen giftig zijn, hoe je een krab eet. Ze is net Mowgli als ze daar is. De laatste keer dat we er waren, klom ze met dat jongetje hup, zo in een mangoboom. Ik denk dat mijn kinderen in die weken meer leren dan een jaar op school.’

