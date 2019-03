4 vragen aan Remy Van Kesteren: ‘Ik voelde me gehandicapt zonder harp’

Iedere week stellen we in Flair vier prangende vragen aan een bekende Nederlander. In alweer het tiende nummer van dit jaar staat harpist Remy Van Kesteren in de spotlights. We praten met hem over zijn nieuwe album ‘Shadows’.

Voor je nieuwe album Shadows liet je je harp een jaar staan. Waarom?

“Als harpist heb ik vaak een dienende rol: ik speel klassieke muziek, door anderen gecomponeerd. Ik wilde ontdekken welke muziek er écht in me zit. Dat kon alleen als ik mijn vertrouwde harp liet staan. Ik voelde me gehandicapt, maar het dwong me iets anders te proberen: zingen en synthesizer spelen, bijvoorbeeld. Ook verzamelde ik muzikanten en producers om me heen uit heel andere genres, van jazz tot hiphop. Een hele zoektocht, maar het leverde een eigen sound op. Ik pak nu zelfs de harp met nieuwe energie op.”

Op de eerste track horen we je zingen. Ga je dat vaker doen?

“Dat sluit ik niet uit. Ik heb altijd met jaloezie gekeken naar mensen die zingen: het is de meest directe manier van communiceren. En omdat we allemaal een stem hebben, kennen we dat instrument het beste. Een stem raakt meteen. Ik dacht: verdorie, ik ga het gewoon doen. Het is een duet geworden met Fink, een waanzinnige Britse singer-songwriter die het album gecoproduceerd heeft.”

Waarom heet je album Shadows?

“Als jongetje van 11 zat ik een keer aan tafel te kijken naar een kopje waar licht op viel. Ik zag de schaduw die dat creëerde en kreeg ineens een melancholisch gevoel. Alleen door die schaduw transformeerde mijn wereld even. Dat geldt ook voor muziek: zodra ik achter mijn harp ga zitten, ben ik ineens in een andere wereld. Dat is de kracht van muziek.”

Lees ook

4 vragen aan Rop Verheijen: ‘Deze show over kersverse singles moet je zien’

Hoe ziet een liveshow van jou eruit?

“De harp staat nog steeds centraal, maar ik speel ook synths en ik zing. Mijn huidige tour doe ik solo, in mei volgt een clubtour met een band. En ik werk samen met het Blauwe Uur, een groep lichtkunstenaars die een videoprojectie over het podium publiek werpen. Ook om je mee te nemen naar die andere wereld.”

Remy van Kesteren speelt deze week in Rotterdam, Nieuwegein en Venlo. Zie remyvankesteren.com voor alle data.

Deze ‘4 vragen aan Remy Van Kesteren’ komt uit Flair 10. Deze editie ligt nu in de winkels. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen kan hier.