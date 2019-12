Fred van Leer: ‘Het is de redding van mijn jeugd geweest’

De burn-out waar stylist en presentator Fred van Leer (43) tegenaan zat, was een wake-upcall voor hem. Nu doet hij alleen nog maar wat hij leuk vindt. En heeft hij alle flauwekul uit zijn leven geschrapt.

Hoewel hij het ontzettend druk heeft – hij heeft een eigen kleding- en kerstballenlijn gelanceerd, presenteert Say Yes To The Dress en Alles uit de kast en staat bijna elke avond in het theater, is hij bijna sereen rustig. Hij heeft zelf wel een idee hoe dat komt. In het begin van dit jaar dreigde hij uit de bocht te vliegen en stevende op een burn out af. Dat was het moment waarop hij zich afvroeg of hij zichzelf niet een beetje uit het oog was verloren. Wat wilde híj? Wat vond híj belangrijk? En daarmee trapte hij voor het eerst eens flink op de rem.

In Nederland wordt er dan al snel gezegd dat je arrogant bent.

“Ik zeg waar het op staat, dat is iets anders. Laatst hadden we een fotoshoot met dertig mensen, inclusief kinderen. Er was lunch geregeld, maar er was te weinig en dat wat er was, was gewoon niet lekker. Iedereen aan tafel dacht dat, maar ik zeg het dan op zo’n moment. Ik wil gewoon dat het goed is. Dan ben ik maar een botte lul. Er wordt toch ook verwacht dat ik die dag mijn best doe? Dan moet degene die de lunch regelt dat ook doen.”

Is dat iets wat fijn is als je ouder wordt, dat je denkt: cut the crap?

“Precies. Ik vind het ook niet iets negatiefs. Als je jonger bent heb je minder zelfvertrouwen waardoor je misschien dingen tegen je zin doet. Dat heb ik ook gedaan. Maar door de jaren heen heb ik geleerd dat als je goed voor jezelf opkomt, je jezelf ook kunt blijven aankijken in de spiegel. Als er dan iets is, heb ik het alleen aan mezelf te wijten. Ik doe helemaal niks meer tegen mijn zin. Let it go is mijn levensmotto.”

Het staat zelfs getatoeëerd op je arm.

“En op zo’n manier dat ik het kan lezen. Het is mijn spiekbriefje: blijf er niet in hangen, laat het gaan. Dat is het allermoeilijkste wat er is, maar als je het eenmaal kan, is het het allermooiste wat er is.”

Dan, wijzend op de circusolifant op zijn andere arm, een prachtige jaren twintig stijl tattoo:

“Deze tattoo kwam daarna. De grap is, ik heb niks met circus. Maar het leven is wel een circus. Ik vond dit plaatje heel mooi en pas later dacht ik: ik ben ook een circusolifant. Ik doe allemaal kunstjes, de hele dag door en ’s avonds ga ik alleen mijn kooitje in.”

Dat klinkt wat einzelgängerig.

“Dat ben ik ook. Mensen hebben altijd het idee dat ik louter feestend en hysterisch zwierend door het leven ga, met massa’s mensen om me heen. Maar ik ben het allerliefste door de weeks alleen thuis. En als ik op zaterdagavond niet hoef te werken, ben ik ook thuis of ga ergens in alle rust met vrienden een hapje eten. Mijn huis is mijn basis, juist omdat ik zo vaak weg ben. Ik ben ook dol op de herfst en de winter. Dan kan ik lekker thuis zijn zonder dat ik me hoef te verantwoorden.”

Was je als kind ook graag alleen?

“Ik ben opgegroeid in Alblasserdam en kom uit doorsnee gezin, ik heb een zus, mijn vader werkte hard, mijn moeder was thuis. Ik was als kind erg op mezelf. Ik had daar geen vrienden, maar in Renesse, in Zeeland, waar we een stacaravan hadden, wel. Ik vond het heerlijk om daar te zijn, die plek is voor mij de redding van mijn jeugd geweest.”

Op wat voor manier hebben die zomers in Zeeland jouw gevormd?

“Op een gegeven moment konden die pesters me niks meer schelen, want aan het einde van de week ging ik toch naar Renesse. Als we op zondag terugreden naar Alblasserdam was ik altijd verdrietig. Dat verdriet heeft ervoor gezorgd dat ik me toen heb voorgenomen dat ik later zelf mijn leven wilde bepalen en het niet door anderen laat bepalen. Als ik nu iets niet wil, dan doe ik het niet.”

Lees ook

‘Penoza’-actrice Medina Schuurman: ‘Ik ben gewend dat het ‘stormt’ in de liefde’

Je presenteert dit seizoen onder meer ‘Say Yes To The Dress’, hoe zit het met jouw trouwdroom?

“Ik heb nu ook geen vriend en mocht mister right op mijn pad komen, dan hoef ik ook niet per se te trouwen. Ik ben dol op bruiloften. Als vrienden de liefde vieren, word ik daar heel blij van, maar zelf heb ik die behoefte niet.”

Stel je hoge eisen aan de liefde?

“Ja, en dat is het probleem natuurlijk. I don’t settle for less; zo kun je mijn eisenpakket het beste omschrijven. Iedereen zegt dat ik de lat te hoog leg, maar waarom zou ik dat niet doen? Ik heb al een heel leuk leven, met hem erbij moet het dan ook wel echt veel leuker zijn. Het moet in alle opzichten een aanvulling en verrijking zijn.”

Lees het hele interview in Flair 50-2019. Deze editie ligt vanaf 11 december in de winkels. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen kan hier.

Tekst: Saskia Smith | Beeld: Bart Honingh