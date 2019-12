Presentatrice en actrice Nicolette van Dam (35) runt haar eigen brasserie, zet zich in voor goede doelen én is moeder. Een leven zoals ze het zich altijd gewenst heeft. Maar er is ook een keerzijde: “Die onverwachte klappen, die hebben impact. De overval op mijn vader was traumatisch voor ons hele gezin. Soms komt het omhoog.”

Haar ouders hadden een slagerij, broodjeszaak, traiteur en een cateringbedrijf. Als jong meisje hielp Nicolette al op zaterdagen en in de vakanties mee. “Ik was al vroeg bezig om mijn eigen geld te verdienen,” zegt ze. “Ik wilde zelf cadeautjes kunnen kopen voor mijn familie op verjaardagen.”

Dat ze nu samen met haar twee jaar jongere broer werkt voelt dan ook heel natuurlijk. “Wij hebben altijd een goede band gehad samen. Er is nooit strijd of jaloezie. We durven eerlijk tegen elkaar te zijn. Ze zeggen weleens: met je familie moet je wandelen, niet handelen. Maar bij ons werkt het juist heel goed. We weten niet beter.”

Was dit ook jouw droom als jong meisje, een eigen zaak beginnen?

“Ik wilde heel graag voor de televisie werken. Dat was echt mijn passie. Toevallig las ik laatst weer zo’n oud vriendschapsboekje uit de derde klas lagere school. ‘Wat zou jij later willen worden?’ was één van de vragen. ‘Presenteren en acteren’ schreef ik. Maar op mijn lijstje stond ook een eigen zaak beginnen, Unicef-ambassadeur worden en voor de Postcode Loterij werken. Echt waar! Het klinkt misschien gek, maar het leven dat ik nu leid is eigenlijk precies het leven dat ik altijd voor ogen heb gehad.”

Wat zou je qua tv nu niet meer zo snel doen?

“Ik heb een tijdje woonprogramma’s gepresenteerd. Hartstikke leuk, maar op een gegeven moment had ik het wel gehad. Dat bedoel ik niet oneerbiedig, maar het was geen uitdaging meer. En die prikkel heb ik wel nodig. Ik hou er niet van om steeds hetzelfde te doen.”

Hebben Bas en jij onderling afspraken gemaakt over de opvang van de kinderen?

“Bas is ook heel druk. We hebben gelukkig een oppas: een kanjer van een meid die ons gezin begrijpt en weet hoe wij denken. Zij voelt als familie. De oma’s, onze moeders, vangen ook veel op. In drukke periodes proberen we het op die manier te regelen. Het hebben van een gezin voelt als een bedrijfje erbij, dat je zo goed mogelijk wilt runnen. Als ik op reis moet – onlangs was ik bijvoorbeeld naar Guatemala voor Unicef – dan app ik: ‘Vergeet je gymspullen niet.’ En: ‘Morgen na school musicalles.’ Ik kan het maar moeilijk loslaten. Mijn gezin zit altijd in mijn achterhoofd. Tijdens zo’n reis komt er gelukkig ook altijd een moment dat je in de middle of nowhere zit, zonder bereik. Dat is eigenlijk wel lekker. Dan moét ik thuis wel even loslaten.”

Lees meer

Fred van Leer: ‘Het is de redding van mijn jeugd geweest’

Jullie zijn inmiddels alweer dertien jaar samen en in juli 2015 getrouwd. Hoe houden jij en Bas het samen leuk?

“Wij weten wat we aan elkaar hebben. Bas is mijn beste vriend. Ik had het er onlangs nog met iemand over die vertelde dat zijn huwelijk na het krijgen van een kindje niet meer zo lekker liep. Dan denk ik: jeetje, ja. Dat is wel herkenbaar natuurlijk. Als je kinderen krijgt verslapt de aandacht voor elkaar. Je wordt dan zo verliefd op je kind dat je elkaar even vergeet. Maar Bas en ik hadden al zo’n basis samen, dat scheelt. Soms moeten we oppassen dat we elkaar niet uit het oog verliezen. Dan zijn we allebei zo druk geweest. ‘We moeten er weer samen op uit,’ zegt één van ons dan. Daar zijn we allebei bewust mee bezig en dat werkt voor ons heel goed.”

Je werkt veel samen met Bas. Waar gaan jullie gesprekken aan tafel over?

“Bij ons loopt werk en privé door elkaar. De brasserie voelt als mijn tweede thuis en Bas zit er ook vaak te werken. En ’s avonds thuis hebben we het aan de keukentafel best vaak over werk. Dat ben ik ook gewend van huis uit. Mijn ouders hadden het ook altijd over de zaak. Maar weet je, dat gaat heel organisch. Ik vind dat niet vervelend. Als we er maar op letten dat we ook quality time hebben samen.”

Waar gaan jullie ruzies over?

“We hebben nooit echt ruzie, maar wel irritaties. Zoals in elk huwelijk. Dat kan over van alles gaan. We zijn allebei temperamentvol, maar het servies vliegt niet door de kamer haha. Zo hysterisch zijn we niet.”

Welke periode in jouw leven heeft je het meest gevormd?

“De afgelopen twee jaar. We hebben een aantal persoonlijke dingen meegemaakt die enorme impact hebben gehad. Mijn nichtje Jada is bijvoorbeeld erg ziek geweest (het tweejarige dochtertje van styliste Chantal Bles en Robert Doornbos leed aan nierkanker, red.). Vorig jaar overleed mijn oom met wie ik een hechte band had. Het was een klap in mijn gezicht. Zo onverwacht. Een hartaanval. En mijn vader heeft in februari een heel erge overval gehad (René van Dam is op brute en gewelddadige wijze van zijn horloge beroofd, red.). Dat was traumatisch voor ons hele gezin. Het gaat naar omstandigheden goed met hem gelukkig. De daders zijn gepakt en zitten vast. Ik kan er verder niet te veel over zeggen.”

Lees ook

Zó lief: dochtertje Nicolette van Dam (5) haalt C-diploma

Wat doen deze ingrijpende gebeurtenissen met jou?

“Ik merk dat ik meer op mijn hoede ben. Ik kreeg al deze nare dingen te horen via een telefoontje. Op het moment dat het met mijn vader gebeurde waren we bijvoorbeeld op wintersport. Je bent net lekker aan het genieten en bam: een klap in je gezicht. Elke keer ben ik zo uit het veld geslagen. Ik was net positief, na alles wat er gebeurd is met Jada. En dan hoor je ineens dat van je vader. Die onverwachte klappen, die hebben impact. En zulke dingen moeten slijten. De overval is nog geen jaar geleden. Soms komt het omhoog. Het is een rollercoaster waar je in terecht komt. Maar ik ben heel positief, wij allemaal. Mijn vader is er nog. Hij geniet, vooral ook van zijn kleinkinderen. Het leven zit vol met verrassingen, zowel in positieve als negatieve zin. Wij krijgen aan de andere kant ook supergave kansen. Maken heel bijzondere dingen mee. Dat soort dingen leg ik onder een vergrootglas. Dat vind ik belangrijk.”

Lees het hele interview in Flair 51/52-2019. Deze editie ligt vanaf 18 december in de winkels. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen kan hier.

Tekst: Nathalie de Graaf | Beeld: Bart Honingh