Insider paleis verklapt: ‘Meghan en Harry verwachten een tweeling’

De geruchten gaan al langer dat Meghan niet zwanger zou zijn van één, maar twee baby’s. Maar verschillende Engelse media lijken het nu écht zeker te weten: Markle krijgt een tweeling.

En dit zouden ze te horen hebben gekregen van redelijk betrouwbare bronnen, namelijk een insider vanuit het paleis zelf. Deze vertelde aan de National Enquirer dat Meghan een hoop gezondheidsadviseurs om zich heen heeft, de beste van het land. Nu is dat niet zo bijzonder, ze is immers getrouwd met prins Harry.

Tweevoud

Wat wél opmerkelijk is, is dat deze haar een bijzonder advies gaven toen ze zich even niet zo lekker voelde. Na een uitgebreid onderzoek, vertelden zij haar om alles in tweevoud te kopen voor de babykamer, in het roze. De bron vervolgt: ‘Meghan kon haar opwinding niet verbergen en flapte het nieuws eruit. Koningin Elizabeth feliciteerde haar direct.’ Deze feestdagen zou ze het verteld hebben aan de rest van de koninklijke familie.

In de familie

Heel gek zou het niet zijn dat Meghan en Harry een tweeling verwachten. De broer van prinses Diana kreeg namelijk ook een eeneiige tweeling, eveneens als haar grootvader. Zoals ze weleens zeggen: it all runs in the family…

Bron: Telegraaf | Beeld: ANP