Nieuws over Inge Schrama: zien we ‘de oude Sjors’ ooit nog terug in GTST?

De rol van Sjors werd in GTST lange tijd (sinds 2003) vertolkt door Ingmar (voorheen Inge) Schrama, maar anderhalf jaar geleden kwam de actrice thuis te zitten met een burn-out. Haar personage wordt sindsdien (tijdelijk) overgenomen door Melissa Drost en het lijkt erop dat dat voorlopig nog zo blijft.

Nog geen terugkeer gepland

RTL Boulevard weet te melden dat Melissa wel nog een tijdje te zien zal zijn als Sjors Langeveld in de soap. EndemolShine laat weten: ‘Ingmar krijgt alle rust met betrekking tot haar herstel. Wanneer ze haar werkzaamheden bij GTST hervat is op dit moment nog niet bekend.’

Helemaal uit de schijnwerpers verdwenen is Ingmar niet. Op haar (besloten) Instagramaccount post ze regelmatig kiekjes en updates over hoe het nu met haar gaat. Op dit platform kondigde ze 1,5 jaar geleden ook aan dat ze met een burn-out thuis zat; “Sinds een tijdje zit ik thuis. Plotseling geknakt. Te lang ging ik over grenzen heen. Grenzen die ik niet zag of niet wilde zien. Nu werk ik hard om beter te leren hoe ik niet alleen zorg voor mijn mooie gezin, maar ook voor mezelf.”

