Wat een lijf! Inge de Bruijn showt haar lichaam in bikini

Zwemmen op Olympisch niveau doet ze dan misschien wel niet meer, maar haar strakke lichaam is Inge de Bruijn in elk geval niet kwijt. Het bewijs is een foto die de voormalig sportster vandaag heeft gedeeld, en daarmee harkt ze een hoop complimenten binnen.

In het kader van Bikini Day heeft Inge een foto gedeeld in – jawel – een knalgele bikini. Om het plaatje compleet te maken, houdt ze een grote opblaas-ananas in haar hand. “Happy International bikini day”, schrijft ze erbij. Uit de hashtags blijkt overigens dat het niet om een nieuwe foto gaat. Zo vermeldt ze erbij dat het “gewoon truienweer is” en zet ze de hashtag #fbf (flashback Friday) erbij.

Inge de Bruijn vond afgetrainde zwemlichaam niet mooi

Lovende woorden

Of het nou om een nieuw kiekje gaat of niet, haar volgers zijn enorm te spreken over het lichaam van De Bruijn. “Topwijf, toplijf!”, luidt een van de reacties. En: “Zo dan, good looking bikini babe!”

Beeld: ANP, Instagram