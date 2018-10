Deze indrukwekkende nieuwe mode-documentaire is een bios-bezoek meer dan waard

De documentaire McQueen, over het werk en leven van de Britse ontwerper Alexander McQueen, trekt opvallend volle zalen in de Nederlandse bioscopen. En da’s geheel terecht.

Beste opening ooit

De film, die vanaf deze week in de arthousebioscopen draait, trok in één weekend meer dan vijfduizend bezoekers. Het is daarmee de beste opening voor een modedocumentaire ooit in Nederland, zo heeft distributeur Paradiso Films bekendgemaakt. Andere modefilms, zoals Dior & I, The September Issue en Diana Vreeland: The Eye Has to Travel, trokken in het eerste weekend maar een paar honderd bezoekers.

Lovende kritieken

De documentaire McQueen belicht het buitengewone leven, werk en talent van de iconische Britse modeontwerper. Aan de hand van interviews met vrienden en familie en unieke archiefbeelden schetst regisseur Ian Bonhote een beeld van zijn opkomst en ondergang. “Angstaanjagend, aangrijpend en écht” (i-D magazine), “Uitzonderlijk ontroerend en een duizelingwekkend visueel feest” (Vogue), “Een krachtig portret” (BlackBook) en “Uiterst elegant en meeslepend” (Variety) zijn enkele van de vele lovende kritieken.

Zelfmoord

De legendarische Alexander McQueen viel op door de vaak morbide thema’s die hem inspireerden en zijn uitzinnige presentaties. Hij werkte voor meerdere modehuizen en produceerde in zijn topjaren bijna maandelijks een nieuwe collectie. In 2010 pleegde de zwaarmoedige Brit zelfmoord, vlak na de dood van zijn moeder met wie hij heel hechte band had.

De trailer alleen al is overweldigend. Bekijk ‘m hieronder.

Beeld: Hollandse Hoogte