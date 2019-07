De drugssaga continues: Imanuelle Grives uit serie geschreven na arrestatie

Er werd al gewaarschuwd dat Imanuelle Grives werk kan verliezen nu ze vastzit in een Vlaamse cel. De eerste aangepaste serie is een feit: KRO-NCRV schrijft de actrice tijdelijk uit het nieuwe seizoen van ‘SpangaS’ dat nu wordt opgenomen. De zender maakte dat bekend tegen ‘RTL-boulevard’.

Buitensporige hoeveelheid drugs

“De serie SpangaS wordt op dit moment opgenomen en haar rol – zij speelt een gymlerares – krijgt even een nieuwe verhaallijn”, aldus Luuk Ikink in het programma. Imanuelle werd deze week opgepakt op het Belgische festival Tomorrowland. Ze wordt beschuldigd van drugshandel, omdat ze rondliep met maar liefst honderd (!) xtc-pillen, twintig gram coke, een kleine tien gram ketamine en enkele hoeveelheden MDMA en amfetamine. Ook op haar AirBnB-adres werd drugs gevonden. Schokkend genoeg is dat ver boven het limiet voor eigen gebruik en daar zit de omroep erg mee.

Voorbereiding op rol

“De KRO-NCRV is natuurlijk ook in vertwijfeling van wat ze hier nou mee moeten”, ging Luuk verder in RTL Boulevard. “Zij heeft dan die drugshandel bekend, dat is heel opmerkelijk.” Bizar genoeg was het volgens Imanuelle Grives’ advocaat voorbereiding op een toekomstige rol als drugsdealer. Imanuelle staat wel bekend als een actrice die zich helemaal in haar rollen inleeft en daarvoor extreme dingen doet.

Ehm, voor welk programma dan?

Maar intussen heeft er nog steeds niemand aangeklopt – een zender of programmamaker – die kan bevestigen dat Grives een drugsdealer zou gaan spelen… En mocht dat uiteindelijk toch de waarheid blijken, dan zal dat haar geen strafvermindering opleveren, zo heeft het Vlaamse Openbaar Ministerie bekendgemaakt.

Wat kan de straf worden?

De zitting vindt vrijdag plaats. RTL Boulevard-advocate Mariëlle van Essen schatte in wat Imanuelle Grives boven het hoofd hangt: “We hebben gekeken naar vergelijkbare zaken en dan liggen de straffen tussen de twaalf en achttien maanden celstraf.” Betekent dit het einde van haar carrière. Héle andere situatie natuurlijk, maar wij voelen sterke Dotan-vibes…

