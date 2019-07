Rechter heeft gesproken: Imanuelle Grives nog minstens maand vast wegens drugsschandaal

Het voorarrest van actrice Imanuelle Grives in verband met vermeende drugshandel op het Belgische festival Tomorrowland is met een maand verlengd. Dat heeft de raadkamer in Antwerpen besloten in een zitting achter gesloten deuren, bevestigt het Openbaar Ministerie in Antwerpen.



Imanuelle moet terug naar de gevangenis in Antwerpen waar ze zit sinds ze zondag werd aangehouden met grote hoeveelheden drugs op zak. Ze heeft verklaard dat ze drugs verkocht als voorbereiding op een nieuwe rol. De advocaten van de actrice overwegen nog om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak.

Flinke hoeveelheid

De 34-jarige Rotterdamse werd afgelopen zondag op het Belgische festival Tomorrowland opgepakt. Volgens het OM droeg ze onder meer honderd xtc-pillen, 20 gram cocaïne, een kleine 10 gram ketamine en enkele hoeveelheden MDMA en amfetamine bij zich. Ook op de Airbnb-locatie waar de actrice verbleef werden nog drugs aangetroffen.

Lees ook

De drugssaga continues: Imanuelle Grives uit serie geschreven na arrestatie

Verkocht

“Ze is bij de ingang opgepakt en heeft bekend dat ze het al verkocht had op het terrein en ook aan haar vriendinnen die mee waren. Over de drugs die op de Airbnb-locatie gevonden werden, heeft ze verklaard dat die van haar zijn”, aldus woordvoerder Stephanie Chomé van het Parket Antwerpen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: NU.nl, ANP | Beeld: ANP