Imanuelle Grives in Belgische cel wegens ‘drugshandel’ op Tomorrowland

De Nederlandse actrice Imanuelle Grives (34) is afgelopen weekend aangehouden op het festival ‘Tomorrowland’ in de Belgische plaats Boom. Ze wordt verdacht van drugshandel, omdat zij verschillende soorten drugs (waarvan ook redelijke hoeveelheden) bij zich had, meldt ‘De Gazet’ van Antwerpen.

Zeker tot vrijdag in de cel

Tijdens een huiszoeking op haar Airbnb-adres werden nog meer drugs gevonden. Het zou gaan om soft- en harddrugs”die de gebruikershoeveelheden overschreden”, laat het Openbaar Ministerie in België aan de krant weten. Zij zou zeker tot vrijdag vast moeten blijven zitten.

‘Fout gelopen experiment’

Haar advocaat, Koen Vaneecke, zegt dat Imanuelle bezig is met de voorbereiding voor een nieuwe rol en dat dit een uit de hand gelopen experiment is. “Mijn cliënte heeft de gewoonte zich zeer goed voor te bereiden voor een nieuwe rol. Zo heeft ze ooit weken op straat geleefd voor een reeks over daklozen. Ter voorbereiding van een nieuwe rol wilde ze nu weten wat het is om drugs te verkopen”, vertelt hij De Gazet. Imanuelle’s Nederlandse woordvoerder laat weten geen commentaar op de zaak te geven.

Handjes in de… boeien

Voorafgaand aan haar feestweekend plaatste Imanuelle nog een blije foto van zichzelf op een voorgaande Tomorrowland-editie op Instagram. “Stampen op de grond, handjes in de lucht! Tomorrowland, here I come!”, schreef Imanuelle, gevolgd door een reeks dromerige emoji’s. Regenbogen, unicorns en fonkelende sterren – je kent het wel.

Minder nette mensen

Grives maakte haar debuut in de speelfilm Alleen maar nette mensen (2012). Sindsdien was zij onder meer te zien in Flikken Maastricht, Flikken Rotterdam en Celblok H. Ook deed de actrice mee aan Wie is de mol?.

