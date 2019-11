Short hair, don’t care: Igone de Jongh gaat voor compleet nieuwe look

Sinds kort hebben we te maken met een compleet nieuwe Igone de Jongh (40). Zo zwaaide ze onlangs af bij ‘Het Nationale Ballet’ en werd op haar afscheidsavond bekendgemaakt dat ze kort ervoor in het huwelijksbootje was gestapt met Thijs Römer (41). En bij een nieuwe ik hoort een nieuw uiterlijk, zo moet de danseres gedacht hebben. Ze heeft de schaar rigoureus in haar lokken laten zetten met een prachtig resultaat.

Igone heeft een bezoekje gebracht aan visagist en stylist Leco van Zadelhoff (51) om een nieuwe look aan te laten meten. Vol trots deelt hij een foto van de nieuwe look op Instagram. “Let’s go pixie voor Igone de Jongh”, schrijft hij erbij. “#shorthair #powerhouse #lecolook #knapmens #mooivanbuitenenvanbinnen”

De nieuwe look van Igone de Jongh:

Voor

Eerder dit jaar liet Igone al een stuk van haar lokken afknippen. Ze ging toen van lang haar naar een coupe tot net boven haar schouders:

Complimenten

Het stoere kapsel van Igone valt bij velen in de smaak. Zo reageren onder meer Jim Bakkum (32) en Chantal Janzen (40) met een aantal hartjes. Ook fans hebben alleen maar lovende woorden over voor haar nieuwe look. “Dat kapsel staat je ontzettend goed!”, aldus een fan. Een ander schrijft: “Supergaaf. Staat je goed. Nice.”

Samengesteld gezin

Igone en Thijs leerden elkaar via Instagram kennen en zijn inmiddels al sinds 2016 een setje. Voor beiden was het de tweede keer dat ze de grote sprong waagden. Thijs trouwde eerder met Katja Schuurman, Igone met Mathieu Gremillet, die net als zij zijn boterham verdient met balletdansen. Met hem kreeg Igone zoontje Hugo (9), die op de afscheidsavond van zijn moeder voor het eerst in het openbaar verscheen met zijn stiefvader Thijs en ‘zusje’ Sammie (9). “We dansen allemaal heel lief en gezellig om elkaar heen”, verklaarde Thijs eerder aan VIVA. Het is een mooi gezinnetje bij elkaar… en daar zal het ook bij blijven.

Beeld: ANP, Instagram