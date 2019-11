Igone de Jongh legt uit waarom ze geen kinderwens heeft met Thijs Römer

Ongeveer een maand geleden gaven Thijs Römer (41) en Igone de Jongh (40) elkaar in het geheim het jawoord. Eerder vertelde de danseres al dat het bij deze grote stap zou blijven en er geen gezinsuitbreiding zou komen, en nu doet ze een boekje open over de duidelijke reden die het pasgetrouwde stel ervoor heeft.

Igone is al de trotse moeder van zoon Hugo, maar dat neemt niet weg dat ze er eigenlijk nog graag een meisje bij had gewild. “Misschien ook omdat mijn eigen moeder is overleden”, aldus de kersverse vrouw van Thijs in een interview met LINDA. “Dan zou ik misschien iets van die moeder-dochterliefde terugkrijgen. Thijs en ik hebben er ook wel over gesproken.”

Compleet

Uiteindelijk hebben de twee besloten het bij de kids te houden die ze beiden al hebben. “Die twee kunnen het zo magisch goed met elkaar vinden, en we hebben het met z’n vieren zo goed, het is zó compleet”, legt Igone uit. “Als wij dan met z’n tweeën nog een kindje krijgen, gaan die andere twee kinderen in en uit, zoals dat gaat met gescheiden ouders, terwijl wij dan met z’n drieën altijd bij elkaar zouden zijn. En dát willen we niet. Het is nu goed zo.”

Ware liefde?

Wat haar huwelijk met Thijs zo sterk maakt? “Wat wij goed doen, als je al iets goed kunt doen in een relatie, is dat wij heel erg graag van elkaar wíllen houden. Het is totaal geen opdracht. We wíllen het, omdat we het echt leuk vinden. Als je het zo simpel kunt houden, ben je al een heel eind”, stelt Igone. Hoewel ze dolgelukkig is met de acteur, geeft ze toe niet in de ware liefde te geloven. “Dat weet je toch nooit? Zeker niet na een scheiding.”

Samengesteld gezin

Igone en Thijs leerden elkaar via Instagram kennen en zijn inmiddels al sinds 2016 een setje. Voor beiden was het de tweede keer dat ze de grote sprong waagden. Thijs trouwde eerder met Katja Schuurman, Igone met Mathieu Gremillet, die net als zij haar boterham verdient met balletdansen. Met hem kreeg Igone zoontje Hugo (9), die op de afscheidsavond van zijn moeder voor het eerst in het openbaar verscheen met zijn stiefvader Thijs en ‘zusje’ Sammie (9). “We dansen allemaal heel lief en gezellig om elkaar heen”, verklaarde Thijs eerder aan VIVA. Het is een mooi gezinnetje bij elkaar… en daar zal het ook bij blijven.

Gezinsuitbreiding

Al eerder vertelde Igone aan Story dat gezinsuitbreiding voor haar geen optie is. “Ik ben er helemaal klaar mee en dat geldt voor Thijs ook”, vertelde ze. “Na mijn vorige zwangerschap ben ik echt door een hel gegaan om weer op niveau te komen als danseres. Ik hoef je niet uit te leggen dat er nogal wat met je lijf gebeurt als je een kind krijgt en die strijd om fysiek weer op het gewenste niveau te komen ga ik niet nog een keer leveren. Ik word niet meer zwanger. Wat dat betreft ben ik ook extra blij dat Sammie in ons leven is, dat voelt ook als heel ‘eigen’.”

Bron: RTL Boulevard | Beeld: ANP