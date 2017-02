IEUW: Angelina Jolie leert haar kinderen een vogelspin te eten

Gisteren toonden we jullie nog een emotioneel interview met Angelina Jolie, waarin ze voor het allereerst over haar scheiding praat. De actrice verblijft momenteel met haar 6 kinderen in Cambodja voor de première van haar nieuwe film ‘First They Killed My Father’ en ook daar leert ze haar kroost nieuwe dingen aan. Zoals bijvoorbeeld een vogelspin eten…

Angelina Jolie reisde met haar kinderen Maddox (15), Pax (13), Zahara (11), Shiloh (10) en de tweeling Knox en Vivienne (8) naar Cambodja om haar nieuwe film te promoten, maar de actrice maakte van de gelegenheid gebruik om haar kroost te laten proeven van enkele lokale delicatessen. Zo kookte de 41-jarige regisseuse enkele insecten en geleedpotigen, meer specifiek krekels en een vogelspin.

Krekels en bier

Angelina maakte zeventien jaar geleden kennis met het land en werd naar eigen zeggen onmiddellijk verliefd op de cultuur. En nu heeft ze ook de lokale kookkunsten al onder de knie want in de video is te zien hoe ze haar kinderen laat kennis maken met krekels en een vogelspin. “Je begint met krekels. Krekels en bier. En dan werk je toe naar de vogelspin,” zegt de actrice over haar allereerste maaltijd die ze er ooit had. “De smaak van een vogelspin is eigenlijk best lekker”, vertelt de Angelina aan haar kinderen. “Met een schorpioen heb ik meer moeite, die kauwt een beetje lastig.”

