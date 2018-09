In het najaar van 2003 kwam de allereerste editie van het blad LINDA. uit. Vijftien jaar later is het blad nog steeds een groot succes en dat moet natuurlijk gevierd worden. Hoe kun je dat beter doen dan iedereen het iconische kapsel van Linda de Mol te laten dragen?

Lees ook

Ed Nijpels komt terug op uitspraken over ‘relatie’ met Linda de Mol

Vijftien Linda’s

Op de cover – een driedubbele uitklapper maar liefst – pronkt Linda met in totaal veertien bekende, goede vrienden die zich voor de gelegenheid allemaal haar kapsel hebben laten aanmeten. Onder anderen Guus Meeuwis, Martijn Krabbé, Ruben Nicolai, Beau van Erven Dorens en Peter Paul Muller schitteren met lange, blonde lokken op de voorkant van het jubileumnummer. Vijftien Linda’s voor vijftien jaar LINDA., dus.

Iedereen is Linda

Maar niet alleen de covermannen kregen een make-over. Ter ere van het jubileumnummer zijn er door het hele land blonde pruiken verstuurd, naar vele BN’ers en hoofdredacteuren van andere bladen. Een briljante marketingstunt, vinden wij. Inmiddels duiken steeds meer pruikfoto’s op op sociale media en da’s bijzonder vermakelijk. Want dat hoogblonde kapsel staat natuurlijk niet iedereen zo fantastisch als Linda zelf.

De cover:

Thomas Cammaert:

Bastiaan van Schaik:

Dit bericht bekijken op Instagram Gefeliciteerd met #LINDA15jaar 🎈❤ #jaikdoeookmee @linda Een bericht gedeeld door Bastiaan van Schaik (@basvanschaik) op 26 Sep 2018 om 1:05 (PDT)

De hond van Thijs Willekes:

Dit bericht bekijken op Instagram #linda15jaar Een bericht gedeeld door Thijs Willekes (@thijswillekes) op 25 Sep 2018 om 5:21 (PDT)

Thijs zelf:

Roos Schlikker:

May Britt Mobach:

Carlein Kieboom:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Hollandse Hoogte