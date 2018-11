Aaww! ‘Expeditie Robinson’-deelnemer vraagt vriendin ten huwelijk op eiland

Tijdens Eilandpraat, het napraatprogramma van Expeditie Robinson, vond gisteravond wel héél bijzonder moment plaats. Robin Bakker, één van de onbekenden, ging tijdens de uitzending plotseling op zijn knieën voor zijn vriendin.

Lees ook

Wordt deze oud-kandidaat de nieuwe presentator van ‘Expeditie Robinson’

En wat blijkt? Er zitten heel wat mede-deelnemers in het complot!

Bijzondere biecht

Het begint allemaal tijdens het nabespreken van de laatste aflevering. Robin heeft de wedstrijd geheel onverwachts moeten verlaten, en tijdens zijn laatste biecht op het eiland begint zijn bijzondere aanzoek al.

Ook in de studio

“Ik heb vandaag een speciale biecht”, vertelt hij opgelaten in de camera. “Ik zit nou op een eiland. Al een aantal dagen en ik zit heel wat kilometers van jou vandaan”, vertelt hij tegen zijn vriendin. “En dat doet mij toch wel extra realiseren hoeveel jij voor mij betekent en hoeveel ik om jou geef.” En om zijn woorden extra kracht bij te zetten gaat hij op zijn knieën, zowel in het filmpje als in de studio.

Tarzan

Zijn vriendin Cathleen, die nietsvermoedend in de zaal zit, zag het aanzoek totaal niet aankomen. “Wat moet een Tarzan zonder Jane?”, grapt Robin voordat hij haar de grote vraag stelt, waarop ze direct ‘ja’ antwoord.

Hulp van Gwenda

De ring die Cathleen vervolgens krijgt, is nogal bijzonder. “Gwenda heeft het touwtje gemaakt, de ringvorm. Ik en Lauri hebben de schelp gevonden.”

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle | Beeld: HH