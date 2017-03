Huwelijk Barbie en Michael voorbij

Je zou het haast niet kunnen geloven. Maar de geruchten die sinds gisteren de rondte deden, blijken waar te zijn. Het televisiehuwelijk van realitysterren Barbie en Michael is voorbij.

Fans

De 27-jarige Samantha en de 35-jarige Michael werden bekend door hun deelname aan het programma Oh Oh Cherso. Hierna volgde talloze realityseries rondom het Haagse stel, die door duizenden fans bekeken werden. Ook op Instagram heeft het koppel door de jaren heen veel volgers verzameld.

De bom is gebarsten

De twee trouwden in 2012 en kregen samen twee kinderen; Angelina (5) en de pas éénjarige Milano. Afgelopen zomer kwam hun huwelijk ook al onder druk te staan, nadat ze besloten te emigreren naar Spanje. Destijds lieten de realitysterren weten dat ze er sterker uit waren gekomen, maar nu is het sprookje toch écht voorbij. Manager Jake Hampel bevestigde gisteren dit nieuws in de Privé. “De bom is gebarsten.’’

Chillll Effe chille met me schat Nicolai word tijd voor een zonnebankie we zien bleek 😂😘😍 A post shared by Samantha en Michael (@samanthaenmichael2015) on Dec 7, 2016 at 10:23am PST

Bron: Privé

