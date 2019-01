Huwelijk Amanda Balk op de klippen: ‘Het voelt alsof ik hem nooit gekend heb’

Het huwelijk van Amanda Balk en Stavros Tsatsos is voorbij. Amanda maakte dat zelf via een geëmotioneerd verhaal op Instagram bekend. De reden voor de breuk is volgens Amanda dat ze haar man niet meer kan vertrouwen. “Het vertrouwen is kapot en valt helaas niet te repareren.”

Dubbelleven

“Ik ben onlangs getrouwd met een lieve man die werkte in het vastgoed en horeca, die een goede stiefvader voor mijn dochter was en grote liefde voor mij”, schrijft de 31-jarige realityster, die tijdens een meerdaags, giga feest in Griekenland vorig jaar mei haar jawoord gaf. “Onlangs is gebleken dat hij daarbij ook dingen in het geheim deed.”

Verdriet

Maandag bekende haar man betrokken te zijn geweest bij de wietkwekerijen in de kelders van drie villa’s in Wassenaar. Hoewel Amanda zegt een mooie tijd gekend te hebben met haar 44-jarige echtgenoot, kan ze hier niet overheen stappen. “Ik was daardoor verrast, overdonderd en heb veel verdriet hiervan. Het voelt alsof ik mijn man nooit echt gekend heb.”

‘Gelukkig dankzij dochter’

In haar bericht benoemt Amanda, die we in 2006 leerden kennen door haar deelname aan De Gouden Kooi, dat het welzijn van haar dochter Vegas het allerbelangrijkste voor haar is. “Ik was allang de moeder van Vegas voordat ik de vrouw van Stavros werd. Ik ga dit in alle rust verwerken. Gelukkig blijf ik elke dag geluk kennen, omdat ik de leukste dochter van de wereld heb.” Amanda kreeg Vegas in 2012 met haar ex-vriend Nick van de Wall, beter bekend als dj Afrojack.

Bron: ANP | Beeld: ANP