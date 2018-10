Humberto Tan open over vermeende affaire met Dionne Stax in ‘Waar is de Mol?’

Humberto Tan was gisteren te gast in ‘Waar is de Mol?’. Hij vertelde daar niet alleen alles over zijn afscheid van Late Night, maar ook over de invloed van zijn vermeende affaire met Dionne Stax op het gezin.

Humberto vond het moeilijk om te reageren op deze geruchten. ‘Er is heel veel gebeurd, ja. Ik wilde in het begin met iedereen praten, maar toen dacht ik: dan moet je wel weten wat je wil gaan zeggen. En wat er aan de hand is ũberhaupt. En als je dat zélf niet eens weet, wat ga je dan zeggen? Maar later ging het verhaal een heel eigen leven leiden…’

Dichter tot elkaar

Toch heeft deze moeilijke periode ervoor gezorgd dat Tan en zijn vrouw Ineke juist dichter tot elkaar kwamen. ‘Hoe harder er van buitenaf geschopt werd, hoe hechter wij eigenlijk werden op de één of andere manier. Maar het had ook de andere kant op kunnen gaan. Dat het helemaal uit elkaar zou zijn gevallen. Maar dat is dus niet gebeurd. En dat is heel bijzonder. Dat is echt waardevol.’

Gezin

Hoewel het Ineke en Humberto dus juist closer heeft gemaakt, was het geen makkelijke tijd voor het gezin Tan. ‘Het is niet leuk geweest. Thuis niet, voor mij niet, voor de kinderen niet, voor Ineke niet, voor niemand niet. Het was een jaar vol lessen en nederigheid. Het was absoluut niet fijn. Ik was zo kwetsbaar. Maar kennelijk hoort dat er ook bij.’

Door het stof

Humberto moest dan ook heel wat doen om zich weer te bewijzen aan zijn vrouw en kinderen. Hoewel hij niet met zoveel woorden toegeeft dat hij een affaire heeft gehad, lijkt hij tussen neus en lippen wel te vertellen dat het wél zo is. Humberto biecht namelijk op: ‘Je krijgt er geen prijs voor nee. Dus natuurlijk ging ik door het stof voor Ineke. En dat is prima, dat hoort zo.’ Hij vervolgt: ‘Lenny Kravitz zegt dat heel mooi: ‘Let love rule’. En dat is echt zo. De liefde heeft overwonnen.’

