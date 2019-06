Het liefdesleven van Humberto Tan is momenteel het gesprek van de dag. Na alle geruchten over zijn vermeende affaire met Dionne Stax, zou de presentator zijn vrouw opnieuw bedrogen hebben. Dit keer met een 28 jaar jongere fotografe. Hij reageert op alle ophef met een korte maar krachtige videoboodschap.

Vorige week drukte Humberto de geruchten al de kop in door een romantische foto met zijn vrouw Ineke te posten op Instagram, nu doet-ie dit nogmaals met een filmpje. Op de beelden is te zien hoe de VTBL-presentator op een leeg vel de woorden ‘amor vincit omnia’ schrijft, wat ‘liefde overwint alles’ betekent.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Humberto Tan (@humbertotan) op 26 Jun 2019 om 7:46 (PDT)

Enorme klik

Vorige week kwam het nieuws naar buiten dat Humberto een affaire zou hebben met de 25-jarige Fleur Louwe, wie hij zou hebben leren kennen op een fotografie-evenement. “In eerste instantie vonden ze elkaar vooral in hun gezamenlijke liefde voor fotografie”, aldus een bron. “Maar al snel bleken zij een enorme klik te hebben en sloeg na enkele dates de vlam in de plan.” Ze zouden elkaar dan ook regelmatig treffen in een hotel in Amsterdam.

Geschrokken

Het management van de presentator liet vorige week weten niet te willen reageren op de roddels. “Wij doen nooit uitspraken over privézaken.” Hoewel Fleur in eerste instantie benadrukte niets te willen ontkennen noch bevestigen, doet ze deze week haar verhaal in Story. Uit het interview blijkt in elk geval dat ze teleurgesteld is dat hun zakelijk begonnen relatie nu tot een eind gekomen is: “Dat is heel naar”. Ook vertelt ze dat het niet goed gaat met haar. “Ik ben behoorlijk geschrokken van wat er wordt gezegd en geschreven. Het is veel en heftig.”

