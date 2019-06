Humbert-nooo! Hardnekkige geruchten over nieuwe affaire met jongere vrouw

Na Dionne-gate zou je denken dat Humberto Tan zijn lesje geleerd zou hebben. Toch lijkt hij opnieuw ontrouw aan zijn gezin. De 53-jarige presentator zou een affaire hebben met een 25-jarige fotografe, zo valt te lezen in de nieuwste editie van Weekend.

Geheime ontmoetingen?

Het zou gaan om Fleur Louwe en de twee zouden elkaar hebben leren kennen op een fotografie-evenement. Een bron meldt: “In eerste instantie vonden ze elkaar vooral in hun gezamenlijke liefde voor fotografie. Maar al snel bleken zij een enorme klik te hebben en sloeg na enkele dates de vlam in de plan.” Ze zouden elkaar dan ook regelmatig treffen in een hotel in Amsterdam.

Reactie van vermeende minnares

Fotografe Fleur bevestigt zelf aan Weekend dat ze elkaar inderdaad kennen. “Hier had ik echt even geen rekening mee gehouden. Van wie weten jullie dit?”, reageert ze volgens het blad geschrokken.

Woordvoerder wil niks zeggen

Fleur laat aan BuzzE weten het nieuws niet te willen bevestigen of te willen ontkennen. Wel bevestigt ze dat de twee elkaar kennen en hebben samengewerkt. Een woordvoerder van Humberto wil niet reageren op het gerucht. “Wij doen nooit uitspraken over privézaken.”

Eerdere affaire

Mocht dit nieuws waar zijn, dan is het opnieuw een flinke domper voor zijn vrouw Ineke. Eerder verkeerde hun huwelijk in zwaar weer door Humberto’s vermeende affaire met niemand minder dan Dionne Stax.

Fleur Louwe:

