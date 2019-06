Slechte timing nieuw interview Humberto: ‘Ineke en ik na affaire in relatietherapie’

Humberto Tan en zijn vrouw Ineke zijn in relatietherapie gegaan nadat het nieuws naar buiten kwam dat hij een affaire had met collega Dionne Stax. Dit vertelt hij in een openhartig interview in ‘LINDA.Vakantieboek’.

‘We wilden allebei’

Tan denkt dat de therapie voor zijn relatie heeft gewerkt, omdat zowel hij als Ineke het graag wilden. “Als maar één van de twee wil, heeft het geen zin”, vindt de presentator.

Hartenpijn

Hij beschrijft dat de twee door een dal moesten gaan om te beseffen dat ze samen door wilden. Hij zegt dat er hartenpijn nodig was om dit te kunnen realiseren. “Eenzaamheid, hartenpijn, gemis. Die drie dingen hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat het weer goed werd”, zegt Tan.

Stempel

De presentator vreest dat hij niet meer van het stempel afkomt van ‘de man die vreemdgaat’. “Er zijn nog steeds veel mensen die het mij heel erg kwalijk nemen”, denkt hij. “Ja, dat wordt me eeuwig nagedragen, vrees ik.” De affaire daadwerkelijke toegeven, doet Humberto echter niet.

Opnieuw de fout in?

Het interview dat Saskia Noort met Tan had voor LINDA.Vakantieboek werd afgenomen voordat Tan wederom in opspraak raakte. Weekend meldde vorige week dat de presentator ook een affaire heeft gehad met een 28 jaar jongere fotografe. Tan liet via zijn management weten niet te willen reageren op dit verhaal en plaatste enkel een foto met zijn vrouw op Instagram met in het bijschrift een hartje (zie onder).

Timing

Het is de tweede keer in korte tijd dat een LINDA.-interview door nieuwe ontwikkelingen plots in een ander daglicht kom te staan. Zo is Olcay Gulsen bijzonder openhartig over haar seksleven met Ruud de Wild in het nieuwste reguliere nummer van het blad, dat daags na een relatiebreuk tussen de twee uitkwam.

Dit bericht bekijken op Instagram ❤ Een bericht gedeeld door Humberto Tan (@humbertotan) op 20 Jun 2019 om 7:16 (PDT)

