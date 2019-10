Middenin het grote succes van ‘Chateau Meiland’ besloot huisvriendin Caroline haar koffers te pakken en terug te keren naar Nederland. Sindsdien draait de geruchtenmolen op volle toeren. Ze zou een burn-out hebben, maar die roddel heeft ze inmiddels de wereld uitgeholpen. Maar wat was er dan aan de hand?

De ene keer wordt er gesproken van een ruzie tussen Caroline en de familie Meiland, dan is er weer sprake van het feit dat Caroline slecht behandeld werd door Martien en zijn gezin… hoe de vork écht in de steel zit, vertelt de huisvriendin nu in een openhartige Instagrampost.

Op social media plaatst de blondine een opvallende quote: “Alles wat je ziet, is anders. Niets is wat het lijkt. Je maakt je eigen wereld door de manier waarop je kijkt”, staat er te lezen. Daar laat Caroline het niet bij. Ook geeft ze tekst en uitleg bij de post. “Ik hoor, lees en zie veel berichtjes om mij heen die doen vermoeden dat de familie Meiland mij vergeten is”, begint ze. “Dat ik een slaaf ben geweest van de familie of dat er geen contact meer zou zijn geweest. Ik wil nu eenmaal vanuit mijn hart met veel liefde zeggen dat dit allemaal fabeltjes zijn! Ik heb met heel veel plezier en liefde het afgelopen jaar meegebouwd aan Chateau Meiland, maar het werk was zwaar en ik miste mijn familie.”

Onjuiste verhalen

De Meilandjes en Caroline zouden dan ook in overleg hebben besloten dat de huisvriendin even haar rust zou pakken. “Het is mijn keuze geweest om weg te gaan, terug naar mijn familie”, schrijft ze. “Het is ontzettend lief hoe velen van jullie het voor mij willen op te nemen maar helaas is dit mooie gevoel gebaseerd op halve of onjuiste verhalen.”

Tranen met tuiten

Op maandag 7 oktober was op SBS6 te zien hoe Caroline afscheid nam van de familie Meiland. Op haar vertrek én alle tranen van beide kanten werd massaal gereageerd op Twitter. “Nou, zit hier ook bijna te janken”, klonk het. En: “Lieve Caroline, niet alleen Martien maar héél Nederland heeft je in het hart gesloten! Bedankt.”

Bron: RTL Boulevard | Beeld: Talpa