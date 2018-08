De was cheffen, stofzuigen, het bed opmaken, vaatdoekjes uitkoken, poepluiers verschonen. Elke week testen wij de huishoudelijke capaciteiten van een bekende Nederlandse man. Deze keer: acteur Thomas Cammaert.

In het kort: Thomas Cammaert (25 april 1984) ken je uit onder meer de musicals Ramses en Soldaat van Oranje, de films Publieke Werken en Ja, ik wil! en als mol in het zeventiende seizoen van Wie is de Mol? vorig jaar. Thomas is single en woont in een appartement van 42 vierkante meter in de Amsterdamse Pijp.

Wanneer heb je voor het laatst gestofzuigd?

‘Oef, een paar weken geleden? Soms doe ik het drie keer per week, dan weer een paar weken niet. Het hangt ervan af of het moet gebeuren of niet.’

Fair enough. 1 punt

Hoe vaak maak jij het toilet schoon?

‘Ikzelf nooit. Maar ik heb dus een schoonmaakster die dat eens in de twee weken doet. Als het echt nodig is, maak ik het tussendoor nog even schoon, maar in principe niet.’

Mogen we zeggen dat eens in de twee weken niet veel is? Ja, dat mag. 0 punten

Hoe geregeld maak jij de koelkast schoon?

‘Hmm ja, dan moet het me opvallen dat-ie vies is, maar je koelkast trek je meestal open en dan doe je ‘m vrij snel weer dicht. Je zit er niet uren naar te staren. Ik denk dat ik er eens in de vier of vijf maanden een lapje doorheen haal.’

Wij duimen voor de spullen in de koelkast dat de schoonmaakster dat in de tussentijd ook een keertje doet. 0 punten

Neig jij meer naar viespeuk of schoonmaakfreak?

‘Toen ik alles nog zelf deed, was ik een soort Monica van Friends, zo obsessed met schoonmaken. Ik deed er niet een paar uurtjes over, maar gerust een hele dag. Elk hoekje en ieder gaatje nam ik mee. Ik ga er veel te veel in op, en dan is het sowieso niet leuk meer.’

Dit riekt naar smetvrees en da’s voor niemand fijn. Een ½ punt

Tekst: Fleur Baxmeier