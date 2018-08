De huishoudladder van Patrick Martens: ‘Ik kook wel, maar het is niet per se lekker’

De was cheffen, stofzuigen, het bed opmaken, vaatdoekjes uitkoken, poepluiers verschonen. Elke week testen wij de huishoudelijke capaciteiten van een bekende Nederlandse man. Deze keer: acteur en presentator Patrick Martens.

In het kort: Patrick Martens (4 april 1978) werd járen geleden bekend als Morris in GTST. Hij speelde in talloze films, series en musicals, maar focust de laatste tijd op z’n werk bij Shownieuws en Koffietijd. Vanaf 1 september kunnen we elke week op RTL4 zien hoe het is gesteld met Patricks dansskills, want hij is samen met presentator Marlayne Sahupala een van de dansduo’s in het nieuwe seizoen van Dance Dance Dance. Patrick woont in Amsterdam.

Ben jij een rommelkont of een pietje precies?

‘In mijn huis hoef ik nooit extreem op te ruimen, want ik ben vrij geordend. Alles ligt georganiseerd op vaste plekjes. Het enige nadeel daarvan is dat er meteen paniek is als iets een keer niet op z’n plek ligt: huh, mijn paspoort is hier niet, waar kan-ie dán zijn?’

1 punt.

Hoe ben je in de keuken?

‘Nou, geen keukenprins. Koken vind ik ook niet heel leuk. Ik doe het wel, sterker nog: ik heb mijn magnetron weggedaan, zodat ik niet in de verleiding kom om elke dag kant-en-klaarmaaltijden te eten. Eens per week bestel ik eten bij mijn favoriete Thai en ongeveer vier of vijf keer per week kook ik zelf. Dat is niet per se lekker; ik nodig ook nooit iemand uit om te eten, terwijl ik een tafel heb waaraan tien mensen passen. Wat ik nog wel redelijk kan maken, is pasta. Dat is makkelijk, snel en je kunt er alles ingooien.’

1 punt, omdat-ie niet kiest voor de makkelijke magnetronweg.

Maak je het toetsenbord van je laptop weleens schoon?

‘Ik haal er af en toe een Swiffer overheen. Ik eet nooit achter de computer, dus hij is nooit heel vies. Er zitten wel wat krassen en beschadigingen op.’

1 punt.

Wie strijkt jouw overhemden?

‘Na het wassen, hang ik ze op aan een hangertje. Dan laat ik ze drogen, zodat ze niet te gekreukt worden. Daarna vouw ik ze op en leg ik ze in de kast. Strijken doe ik pas als ik een overhemd daadwerkelijk nodig heb. Dat vind ik écht geen leuke klus. Ik strijk dus niks, tenzij het echt moet.’

Maar hij doet ’t wel! 1 punt.

Tekst: Fleur Baxmeier