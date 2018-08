De huishoudladder van Mingus Dagelet: ‘We hebben nooit ruzie over het huishouden, heel grappig’

De was cheffen, stofzuigen, het bed opmaken, vaatdoekjes uitkoken, poepluiers verschonen. Elke week testen wij de huishoudelijke capaciteiten van een bekende Nederlandse man. Deze keer: acteur Mingus Dagelet.

In het kort: Acteur en muzikant Mingus Dagelet (26) ken je van rollen in tv-series en films als Een Echte Vermeer, Mannenharten 2, Divorce en Dokter Deen. Hij woont samen met zijn vriendin Linda in een appartement van 110 vierkante meter in Amsterdam.

Hebben je vriendin en jij een bepaalde taakverdeling?

‘Nee. We waren nog niet zo lang samen toen we al samenwoonplannen hadden. Mijn moeder heeft slechte ervaringen met snel samenwonen en zei meteen: ‘Dan krijg je ruzie over het huishouden.’ Maar dat is dus helemaal niet zo bij ons. Heel grappig. Er zijn bepaalde dingen die zij vaker doet en bepaalde dingen die ik vaker doe, maar dat is niet afgesproken. Het gaat heel erg vanzelf.’

Het kán dus wel. 1 punt

Ben jij een opgeruimd type?

‘Een beetje medium, denk ik. Niet heel netjes, maar ook zeker niet slordig. Wat mijn vriendin en ik allebei een beetje hebben, is dat de rommel zich langzaam opstapelt. Op een gegeven moment zijn we dat zat en dan ruimen we extreem goed op tot alles weg is. Toen ik nog in m’n eentje woonde, deed ik dat ook al op die manier: eens in de zoveel tijd een grondige opruim- en schoonmaakdag.’

Ieder z’n manier. 1 punt

Wanneer verschoonde je voor het laatst het beddengoed?

‘Gisteren. Dat doen we minstens twee keer per week. Het varieert een beetje wie het doet, om de beurt denk ik. Dat gaat heel erg op gevoel, wanneer we zelf denken dat het nodig is. Ik weet nog dat mijn eerste opmaaksessies eeuwig duurden, maar met de jaren heb ik een paar goede trucjes geleerd. Als ik mezelf nu zou moeten beoordelen op het opmaken van het bed, dan zou ik mezelf een zeven geven.’

Twee keer per week, daar komen wij niet aan hoor. 1 punt

Wie zet het vuilnis buiten?

‘Allebei. We scheiden afval. Geen compost, want we hebben geen tuin, maar wel karton, papier en plastic. Dat brengen we eens in de maand weg.’

Keurig! 1 punt

Wat doe je liever: stoffen of stofzuigen?

‘Dat doen mijn vriendin en ik allebei niet vaak genoeg. Het wordt best snel stoffig in ons huis, maar we stofzuigen evengoed maar eens per week.’

Zelfinzicht is een deugd. Desondanks: 0 punten

