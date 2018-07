De was cheffen, stofzuigen, het bed opmaken, vaatdoekjes uitkoken, poepluiers verschonen. Elke week testen wij de huishoudelijke capaciteiten van een bekende Nederlandse man. Deze keer: Shownieuws-presentator Mark Schaaf.

In het kort: Mark Schaaf (23 september 1982) presenteert Shownieuws. Hij woont samen met zijn verloofde Charlotte en hun zoon Berend (1) in Amsterdam in een huis van 105 vierkante meter. Uit een eerdere relatie met zangeres Jennie Lena heeft hij een dochter: Charlie (4).

Wat doe je liever: stoffen of stofzuigen?

‘Stofzuigen, absoluut. Dat doe ik bijna elke dag. Toen we een relatie kregen, bracht ik mijn dochter Charlie mee en mijn vriendin twee katten, haha. Er ligt dus overal haar en onze zoon Berend kruipt natuurlijk, dus het is wel nodig dat er vaak wordt gestofzuigd. Ik kan niet zeggen dat ik dat fluitend doe, maar ik vind het ook geen ellende. De vloer boenen vind ik vervelender, maar dat doet de schoonmaakster.’

Elke dag stofzuigen = hulde = 1 punt

In hoeveel minuten verschoon jij een poepluier?

‘Binnen een minuut. Na de geboorte van Charlie verbaasden ze zich er in het ziekenhuis over dat ik er meteen handig in was. De handeling is niet zo moeilijk: benen en billen omhoog, luier eronder en dichtvouwen.’

Knap werk. 1 punt

Wat doe je als je kinderen iets omgooien?

‘Dan pak ik een doekje en neem ik het af. Ik sta niet meteen klaar met een emmer met sop en geloof ook niet dat je meteen moet straffen en schelden. Hooguit zeg ik dat ze voorzichtiger moeten zijn, maar ik ben zelf ook een beetje onhandig en mijn vriendin is dat al helemaal, dus het wordt niet gezelliger als we overal op letten.’

Zo is dat. 1 punt

Tekst: Fleur Baxmeier | Beeld: Alexia van der Meijden