De huishoudladder van Dan Karaty: ‘Mijn vrouw was vreselijk rommelig toen we net samen waren’

De was cheffen, stofzuigen, het bed opmaken, vaatdoekjes uitkoken, poepluiers verschonen. Elke week testen wij de huishoudelijke capaciteiten van een bekende Nederlandse man. Deze keer: choreograaf en tv-jurylid Dan Karaty.

Lees ook: De huishoudladder van Patrick Martens: ‘Ik kook wel, maar het is niet per se lekker’

In het kort: Dan Karaty (1 oktober 1976) woont afwisselend in Nederland en bij zijn vrouw Natasha en kinderen Quinn (7) en Daniel (4) in New York. Je kent ’m van zijn rollen in de Soof-films en -serie en als professioneel jurylid in onder meer Time to Dance, Everybody Dance Now en Holland’s Got Talent. Vanaf 1 september mag-ie elke week een oordeel vellen over de dans-skills van onder meer Bridget Maasland, Miljuschka Witzenhausen en Marlayne Sahupala in het nieuwste seizoen van Dance Dance Dance.

Is er vaak ruzie over het huishouden?

Lachend: ‘Nee, nu niet meer. Vroeger wel. Mijn vrouw vindt het niet leuk als ik dit vertel, maar ze was vreselijk rommelig toen we net samen waren. Overal lag kleding, de badkamer was altijd een bende. Gelukkig heb ik haar weten op te voeden. Ze vindt het nu juist fijn als het schoon is, dus daar hebben we geen woorden meer over.’ En eh, hoe zag het heropvoedingstraject er precies uit?

Gaan wij het ook proberen… 1 punt

Wanneer heb je voor het laatst gestofzuigd?

‘Ik stofzuig all the time. Een paar keer per dag komt-ie de kast uit om de troep die mijn kinderen maken weg te werken. Kruimels op de grond, voedselresten. Ze zijn ook vaak aan het knutselen met papiertjes. Er is altijd wel íets op te zuigen.’

Het klinkt bijna als een hobby! 1 punt

Trek je je schoenen uit als je thuiskomt?

‘Ja. Dat doet iedereen van ons gezin. Niet omdat dat een regel is, het is meer iets wat we altijd hebben gedaan. Zodra we via de garage binnenkomen, trekken we onze schoenen uit en lopen we blootvoets door het huis.’

Alles gaat zo vanzelf! 1 punt

Behoor jij tot de rommelkonten of de schoonmaakfreaks?

‘Het laatste. Alles moet schoon zijn, op z’n plek liggen en netjes zijn. In mijn auto is het opgeruimd, in mijn kledingkast is alles aan kant. Ik kan er niet tegen als iets rommelig of vies is.’

Nou ja, zeg! 1 punt

Lees de antwoorden op nog meer huishoudelijke vragen én de score op de huishoudladder in Flair 35 die nu in de winkel ligt! Bestellen kan hier.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Tekst: Fleur Baxmeier