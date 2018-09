De huishoudladder van Buddy Vedder: ‘Mensen gaan goed op mijn risotto’

De was cheffen, stofzuigen, het bed opmaken, vaatdoekjes uitkoken, poepluiers verschonen. Elke week testen wij de huishoudelijke capaciteiten van een bekende Nederlandse man. Deze keer: presentator en acteur Buddy Vedder.

In het kort: Buddy Vedder (26 augustus 1994) heeft een relatie en woont in Amsterdam. Het grote publiek kent ‘m als Rover Dekker in GTST, een rol die hij van 2015 tot november 2017 speelde. Hij is presentator van Zapp Kids Top 20 en de Lang Leve de Muziek Show en is vanaf 26 september naast onder meer Sylvie Meis te zien in de film Elvy’s Wereld: So Ibiza!, een zomerse comedy over Elvy die alles op alles zet om op Ibiza de Future Fashion Award te winnen.

Hoe vaak maak jij het toilet schoon?

‘Wekelijks. Maar ik heb de luxe dat ik dat niet zelf doe, dat doet de schoonmaakster. Zelf maak ik niet graag schoon, maar ik vind het wel belangrijk dat het schoon is.’

Desondanks haalt hij tussendoor geen doekje over het toilet, wat wij twijfelachtig vinden. ½ punt

Wat doe je liever: stoffen of stofzuigen?

‘Stofzuigen. Het geeft een fijn gevoel dat als er iets ligt, je eroverheen gaat, en dat het dan weg is. Er zit ontwikkeling in. Meestal red ik het wel een weekje zonder stofzuigen, maar in de zomer ga ik weleens naar het strand of voetballen en dan komt er soms wat vuil mee. Dan stofzuig ik even, want ik vind het viezig als er zand op de vloer ligt.’

Keurig! 1 punt

Hoe ben jij in de keuken?

‘Ik heb een paar gerechten waar mensen van genieten, althans, dat zeggen ze. Ze gaan goed op mijn risotto, ik ben een uitstekende pannenkoekenflipper en ik maak graag een classic schnitzel-broccoli-aardappel-kaassaus-combinatie. Is mijn vriendin er, dan kookt zij meestal en uit eten gaan vind ik ook heerlijk. Lekker zitten, colaatje bestellen, de kaart uitpluizen.’

Wij gaan voor de pannenkoeken. 1 punt

Heb je het toetsenbord van je computer weleens schoongemaakt?

‘Nee. Ik zit er nu naar te kijken en hij ziet er nog best schoon uit. Telt dat?’

Nee. 0 punten, sorry.

Tekst: Fleur Baxmeier