Wedding bells! Hugo Kennis gaat trouwen (en zó ziet zijn verloofde eruit)

Prachtig nieuws voor Hugo Kennis en zijn geliefde Sander Bos, want de twee stappen binnenkort in het huwelijksbootje! De stralende tv-chef én Robinsonner deelt vol trots een foto van zijn ring en zijn aanstaande op Instagram. En de liefde spat er vanaf.

“En jaaaa, we zijn verloofd!!! Met de liefste en de knapste vent!!!”, schrijft Hugo die door het dolle heen is. Sander, die personal trainer is, deelt dezelfde foto en laat daarbij weten: “HE SAID YESS!!!”

Zó mooi

De felicitaties stromen binnen voor Hugo en Sander. “Wat mooi! Gefeliciteerd”, reageert een fan. Een ander schrijft: “Ik vind het zo leuk voor jullie!” Ook noemt iemand het “het allerleukste nieuws”.

Robinson

Hugo kennen we natuurlijk als een van de vaste gezichten van 24Kitchen. Bovendien is de tv-kok te zien in het huidige seizoen van het populaire programma Expeditie Robinson.

Dit is ‘m dus, de knappe (!) verloofde van Hugo:

Beeld: ANP, Instagram