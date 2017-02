HOT! Acteur Jake Gyllenhaal blijkt een steengoede zanger te zijn

Als je al helemaal onder de indruk was van Ryan Goslings zangkwaliteiten in ‘La La Land’, dan ga je omver geblazen worden door het onderstaande filmpje. Jake Gyllenhaal schittert momenteel in de dramafilm ‘Nocturnal Animals’, maar de acteur is ondertussen al bezig met een volledig nieuw project. Zo zal hij binnenkort voor de eerste keer verschijnen in een Broadway Musical waar hij het publiek zal proberen te overtuigen van zijn zangtalent.

Als je dacht dat Ryan Gosling de enige was die musicals terug hip en sexy kon maken, think again! Jake Gyllenhaal laat de filmwereld namelijk eventjes achter zich voor een nieuwe carrière op Broadway en hoopt binnenkort vrouwen in zwijm te laten vallen met zijn zwoele blik en steengoede stem. De acteur deelde zelf een filmpje op zijn Facebookpagina waarin hij ons een blik gunt op de repetities én op zijn knappe verschijning.

In ‘Sunday in the Park with George‘ kruipt Jake in de huid van Georges Seurat, een schilder die bezig is om zijn meest bekende schilderij ooit, ‘A Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte’, af te maken. Verteerd met de behoefte om zijn meesterwerk af te maken, vervreemdt hij van de Franse bourgeoisie, veracht hij zijn collega-kunstenaars en verwaarloost hij zijn geliefde Dot.

De musical is vanaf zaterdag 11 februari te zien op Broadway.

Lees ook: