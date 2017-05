Hoogzwangere Carolien Karthaus-Spoor verrast met babyshower

Het duurt nog maar een maandje en dan is actrice Carolien Karthaus-Spoor uitgerekend. De blondine verwacht een jongetje, en werd afgelopen weekend verrast met een babyshower. En je raad het al; álles was blauw!

Het is het eerste kindje wat de 29-jarige Carolien en haar 32-jarige man Jon Karthaus samen verwachten. Op Instagram gaf de actrice al een kijkje in de babykamer, waarop te zien is dat alles klaar is voor de komst van de kleine. Maar een babyshower kon natuurlijk niet uitblijven.

Afgelopen zaterdag werd de hoogzwangere Carolien dan ook verrast met een knalblauwe babyshower, door familie en vrienden. Op Instagram deelde de mommy to be een foto, waarop te zien is dat ze flink verwend is met héel veel blauwe cadeautjes.

Ze schrijft: “Of ik blij was met alle cadeautjes?? Oordeel zelf… #gekkebekken #spoiled #babyshower #babyboy.”

Of ik blij was met alle cadeautjes?? Oordeel zelf… 😂 #gekkebekken #spoiled #babyshower #babyboy A post shared by Carolien Karthaus-Spoor (@carolienkarthaus_spoor) on May 13, 2017 at 3:32pm PDT

Ik denk dat ik zelf in dit kamertje ga slapen 👼🏼💙 #babykamer #trots #animaltheme #readyforbabyboy A post shared by Carolien Karthaus-Spoor (@carolienkarthaus_spoor) on May 10, 2017 at 5:36am PDT

