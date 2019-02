Hartverscheurend: hond van verdwenen voetballer Sala blijft bij deur wachten op baasje

Op 21 januari vertrok de Argentijnse voetballer Emiliano Sala (28) met een klein privévliegtuig naar zijn nieuwe voetbalclub Cardiff City, die hem voor 20 miljoen had overgenomen van FC Nantes. Tijdens de vlucht sloeg het noodlot toe; het toestel met enkel Sala en een piloot aan boord verdween van de radar.

Kapot van verdriet

Twee weken lang werd er door hun families vurig gehoopt dat de mannen levend teruggevonden zouden worden, maar gisteren werd bevestigd dat Sala’s lichaam aangetroffen was in het vliegtuigwrak, dat neerstortte in de zee tussen Frankrijk en Engeland. Niet alleen zijn familie en fans zijn kapot van verdriet…

Hartverscheurende foto

Op Facebook heeft de zus van de spits een foto gedeeld van zijn geliefde hond. De labrador blijkt als sinds de verdwijning van de voetballer bij de deur te wachten tot zijn baasje weer op de stoep staat. “Nala wacht ook op jou”, schrijft de vrouw in het Spaans bij de foto die je hart doet breken.

Hachi

Het plaatje doet denken aan de waargebeurde film Hachi, waarin een man (Richard Gere) overlijdt en zijn hond negen jaar lang, dag in dag uit bij het treinstation wacht in de hoop dat zijn baasje terugkeert naar huis. We hopen dat de viervoeter van Sala eerder over haar verdriet heen komt dan deze beroemde Japanse hond. Wat een verdriet…

Sala en zijn trouwe viervoeter nog samen op de uitkijk:

Dit bericht bekijken op Instagram Nada como ir juntos a la par#😎🐶 Een bericht gedeeld door Emiliano Sala (@emilianosala9) op 29 Mrt 2017 om 10:03 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Paz#Nala#😄🐶🏖 Een bericht gedeeld door Emiliano Sala (@emilianosala9) op 24 Jan 2016 om 11:15 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram Que Fe te tengo 2016#saludosconlanegra Een bericht gedeeld door Emiliano Sala (@emilianosala9) op 31 Dec 2015 om 1:28 (PST)

